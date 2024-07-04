Путин выдал, что хочет вернуться к 'Стамбульским договоренностям', и соврал, что переговоры сорвала Украина

Российский диктатор Владимир Путин заявил о желании вернуться к "Стамбульским договоренностям". Также он в очередной раз соврал, что Украина сорвала процесс переговоров в Стамбуле весной 2022 года по указанию Великобритании.

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Такое заявление он сделал на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Астане (Казахстан), сообщают российские СМИ. Путин также добавил, что эти договоренности "остаются на столе" и могут стать основой для продолжения переговоров.

"Россия, как известно, никогда не отказывалась и сейчас готова к продолжению мирных переговоров. Отказалась от переговоров именно Украина. Причем сделала это публично, по прямому указанию из Лондона, а значит, в этом нет никаких сомнений и из Вашингтона. О чем украинские официальные лица говорят прямо и открыто", – заявил российский диктатор.

Он также утверждал, что тогдашний глава украинской делегации, нардеп Давид Арахамия, якобы парафировал договоренности.

"Они были парафированы руководителем украинской переговорной делегации, а значит, судя по всему, полностью устраивали Украину", — сказал Путин.

Напомним, переговоры Украины и РФ в Стамбуле прошли 29 марта 2022 года. "Стамбульские соглашения" предусматривали нейтральный статус Украины и вывод войск РФ из большей части (или всех) территорий, захваченных после 22 февраля 2022 года.

После того, как стало известно о зверствах во время оккупации Бучи, в апреле 2022 года президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что переговоры с РФ вести сложно, но необходимо.

Как сообщал OBOZ.UA, 30 сентября 2022 года Зеленский подписал указ, которым ввел решение РНБО об отказе от переговоров с Путиным. Глава украинского государства заявил, что Киев готов рассмотреть возможность переговоров с другим президентом РФ.

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