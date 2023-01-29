Путин заменил Суровикина Герасимовым, чтобы вернуться к "гипернаступлению" – NYT

Перестановки в высшем военном командовании РФ, в частности, замена командующего российскими войсками в Украине Сергея Суровикина на начальника российского генштаба Валерия Герасимова, обусловлена стремлением Кремля устранить беспорядок в армии России. В то же время Герасимов сосредоточился на тактических и организационных вопросах, как, например, использование гражданского транспорта или мобильных телефонов в зоне боевых действий или приказ брить бороды российским оккупантам.

Видео дня

При этом ключевые проблемы российской армии, такие как нехватка войск, боеприпасов и оборудования, сорвавшая планы РФ в начале вторжения, до сих пор не решаются, хотя от нового командования президент РФ Владимир Путин требует проведения "гипернаступления" на Украину. Об этом сообщает The New York Times

Издание со ссылкой на западных экспертов, аналитиков и источники в военных кругах пишет, что начальника генштаба вооруженных сил РФ Валерия Герасимова назначили командующим оккупационными войсками в Украине вместо Сергея Суровикина для того, чтобы устранить беспорядок в российской армии.

В то же время в Кремле предпочитают не замечать, что он причастен к проблемам России в войне против Украины. Из-за стратегии Герасимова у РФ все еще нет войск, боеприпасов и оборудования, которые, по словам военных, нужны ей для массового наступления.

И решать эти глобальные проблемы новый командующий оккупационными войсками не слишком торопится. Сменив на должности своего предшественника Сергея Суровикина, Герасимов сосредоточился на тактических вопросах. В частности, на передвижении войск на гражданских транспортных средствах и опасности использования мобильных телефонов.

На Западе до сих пор не видят признаков того, что российская армия начала решать фундаментальные проблемы – прежде всего с нехваткой боеприпасов и хорошо обученных войск.

В то же время, как отмечают в Вашингтоне, в РФ за 11 месяцев войны в Украине уволили или понизили уже девять генералов ВС РФ.

При этом Россия так и не смогла достичь ряда поставленных целей, в частности, захватить Киев, свергнуть президента Владимира Зеленского, испортить отношения Украины с Западом и внутри НАТО. Даже более ограниченная цель России – захват всего Донбасса – остается для оккупантов недостижимой.

Как пишет издание, Путин обратился к Герасимову, чтобы навести порядок в армии. Считалось, что в течение 10 лет Герасимов работал над модернизацией русских вооруженных сил как начальник генерального штаба. В частности, он изучал опыт американцев в Афганистане, Ираке, Сирии, бывшей Югославии и Ливии.

К тому же Герасимов активно поддерживает ложь российских властей. В начале прошлого года, напоминает издание, он сказал западным чиновникам, что Россия не намерена вторгаться в Украину, но спустя несколько недель российские войска пересекли границу. Он также оставался близким к Путину, назначившему его главой своей армии более десяти лет назад.

Отстранение Суровикина, пишут журналисты, – тоже заслуга Герасимова. Источники NYT отметили, что Герасимов и министр обороны Сергей Шойгу выражали недовольство позицией Суровикина, достигшего успеха в обороне, и предложили вернуться к "гипернаступлению" с потенциальной начальной целью взять Краматорск. Это предложение пришлось по вкусу Путину, ведь он до сих пор верит, что Россия сможет захватить Донбасс и даже Киев – и стремится к началу широкомасштабного наступления.

Поэтому военные чиновники и аналитики ожидают, что Кремль потребует от Герасимова проведения успешного наступления этой весной.

Напомним, 11 января минобороны РФ назначило Герасимова новым командующим оккупационными войсками в Украине. Смена руководства "специальной военной операцией" России – войной против Украины – свидетельствует о внутриполитической борьбе "башен Кремля". В частности, Путин усилил группировку Шойгу-Герасимова-Лапина, чтобы уменьшить влияние группировки Золотова-Кадырова-Пригожина, к которой относится и Суровикин.

Серьезный раскол в военном руководстве РФ заметила и британская разведка. Там подчеркнули, что Герасимов пытается выстроить собственную иерархию. К примеру, он уволил российского генерал-полковника Михаила Теплинского с должности одного из ключевых оперативных командиров войсками РФ. Теплинский смог организовать относительно успешное отступление российских войск в Херсонской области.

При этом в России провели ротацию военачальников, повысив в должностях даже тех, кого ранее раскритиковали из-за неудач оккупантов на фронте.

Впечатляют и "реформы", внедряемые Герасимовым в российской армии в ходе подготовки начала великого наступления. Он, стремясь усилить дисциплину в войсках, запретил оккупантам носить бороды, надевать неформальные униформы, ездить на гражданских авто и использовать мобильные телефоны.