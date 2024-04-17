'Путин ждет избрания Трампа': Болтон спрогнозировал перспективы Украины и НАТО, если это произойдет

Бывший советник президента США по нацбезопасности (2018-2019) Джон Болтон заявил, что кремлевский диктатор Владимир Путин ждет избрания американским лидером Дональда Трампа. Россия остается угрозой, среди прочего и из-за укрепления своего сотрудничества с Китаем.

Об этом Болтон рассказал в интервью Радио Свобода. Он отметил, что Россия уже дважды развязывала войну против Украины – 2014-го и 2022-го.

"И ни Украина, ни Запад затруднились ответить эффективно. Итак, конечно, Россия остается угрозой, особенно по мере укрепления этой оси с Китаем. И эта угроза будет сохраняться, пока Владимира Путина каким-то образом не отстранят от власти и демократия не получит нового шанса. Я не знаю, когда это произойдет. Я не очень оптимистичен. Но к тому времени ничего в России не изменится", – сказал американский политик.

По его мнению, Украина была наиболее уязвима в начале полномасштабной войны. Но сейчас существует опасность, что Соединенные Штаты не примут закон о необходимой помощи.

"У США есть основания полагать, что Россия производит в 5-6 раз больше артиллерийских выстрелов, чем Украина. Пять-шесть снарядов на каждый выпущенный Украиной в ответ – долгое время Украина так не продержится. Украина очевидно экономит боеприпасы. Я думаю, что лучшее, на что мы можем надеяться на американские выборы, – это определенный тупик на поле боя. Я думаю, Путин ждет избрания Трампа. Если его выберут, то я очень переживаю за будущее Украины", – объяснил Болтон.

Он добавил, что очень обеспокоен вероятностью переизбрания Трампа, особенно из-за его отношения к НАТО и российской агрессии против Украины.

"Я действительно думаю, что если он сможет сосредоточить свое внимание достаточно долго – что для Трампа нелегко, – он попытается выйти из НАТО. Президенты могут исходить из любых договоров, по которым хотят, и он мог бы это сделать. И это было бы катастрофической ошибкой для Соединенных Штатов и всего мира, если бы он это сделал, но это возможно. Я думаю, что Путин частично ожидает, сделает ли это Трамп, потому что выход США из НАТО сделает НАТО фактически неэффективным – не только для Украины, но и всего альянса", – пояснил эксрадник 45-го президента США.

Он добавил, что Путин очень внимательно прослушивал Трампа, когда тот говорил, как он мог бы завершить войну в Украине через 24 часа.

"Что просто смешно – как он посадит Путина и Зеленского в одну комнату, и как бы он решил это таким образом? Этого тоже не произойдет. Но когда попытка скорейшего решения обернется неудачей, в сознании Трампа это будет означать, что в этом виноват кто-то другой: "Очевидно, что это не может быть его виной. Это не он потерпел неудачу. Кто-то другой помешал этому". И я очень волнуюсь, что здесь сыграет роль его увлечения Путиным. И почти неизбежный результат в том, что он обвинит в неудаче Зеленского, что, очевидно, будет плохой новостью для Украины", – рассказал советник.

Что касается законопроекта о военной помощи, то Болтон объяснил, что Украина – лишь часть проблемы. Во многом это связано с растущим изоляционизмом в Республиканской партии, а лично он соотносил это с персоной Дональда Трампа.

"Но эта склонность к изоляции, это напряжение – они были всегда. Просто сейчас все усилилось и приобрело политическую окраску. Я думаю, по иронии судьбы, нападение на Израиль в выходные может стать шоковой терапией для многих людей в Конгрессе, которые могут сказать: "Смотрите, пора стать серьезными!", – сказал он.

Политик добавил, что Израиль нуждается в помощи. Украина нуждается в помощи. Тайвань тоже. Все это – составляющие одной большой задачи. Поэтому он надеется, что на этой неделе может произойти настоящий прогресс во всех этих аспектах, особенно по оказанию помощи Украине.

Кроме того, по поводу изменений в российских властях, Болтон объяснил, что сейчас это просто невозможно.

"Очевидно, что лучшим результатом будет смена власти, демократические выборы и новая попытка получить полноценный парламент, как это пыталось сделать в 90-х. Но Россия сейчас в худшей позиции, чем тогда. Меня очень беспокоит азиатская часть России и то, как ведет себя Китай. Напомним, что Владивосток и земли вокруг него были территорией Китая еще в 1860-х. В Китае этого не забыли и видят севернее своей границы запасы минералов, газа и нефти. Это будет очень опасное время для России. И шансы стать снова частью Запада теперь гораздо меньше, учитывая рост влияния Китая. Итак, что бы ни произошло в Кремле, как бы ни появился новый демократический парламент, в результате переворота или еще чего-либо, но он может стать для России последним шансом спастись от развала на отдельные государства", – пояснил он.

Напомним, что ранее Трамп неоднократно утверждал, что будь он президентом США, государство-агрессор Россия не решилась бы начать полномасштабное вторжение в Украину. Кроме того, он говорил, что террористическая группировка ХАМАС не атаковала бы Израиль осенью 2023 года, будь он в Овальном кабинете. Во всех этих военных конфликтах Трамп обвинял действующего главу Белого дома Джо Байдена.

Как сообщал OBOZ.UA, в Конгрессе США призвали американские войска нанести удары по Ирану в ответ на атаку по Израилю, а также собираются привлечь Тегеран к ответственности за нападение. В то же время Байден созвал консультации с союзниками по G7 для формирования ответа на атаки, с заявлением о срочном созыве заседания "Группы семи" выступила также Италия.

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