'Путина надо заставить': эксперт объяснил, почему Россия пока не заинтересована в мирных переговорах

Без дипломатии и переговоров не может быть окончание войны. Но надеяться на то, что Россия сегодня пойдет на такие переговоры – бесполезно.

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Такое мнение высказал политический эксперт, исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов в интервью OBOZ.UA. Он объяснил, почему Россия не заинтересована в мирных переговорах.

По словам Леонова, важно для окончания войны то, на чем основывается мир.

"Во многом дипломатия отталкивается от ситуации на фронте, от успехов ВСУ. Поэтому это, скажем так, серьезная основа для того, чтобы давить на Россию. Очевидно, что дипломатия важна для того, чтобы найти новых союзников или найти поддержку и понимание у лидеров" глобального юга. Но здесь Украина вряд ли сможет действовать сама, здесь очень важна помощь наших союзников, и так далее, по большому счету, дипломатия – это серьезная составляющая процесса, но без успехов на поле боя, или без того, чтобы Россия понятна невозможность дальнейшего наступления на Украину, дипломатия будет не очень эффективна", – отметил эксперт.

Он подчеркнул, что сегодня Россия не заинтересована в переговорах, что объясняется многими факторами. В Кремле считают, что у них есть успехи на фронте и что у них есть перспектива дожать Украину на поле боя.

Кроме того, Москва рассчитывает на победу Дональда Трампа в президентских выборах в США, который, по их мнению, изменит ситуацию с помощью Украины.

"Собственно говоря, очевидно, что до того, как не станет понятна ситуация с президентскими выборами в США, с позицией Трампа, Россия вряд ли выйдет на какие-то серьезные переговоры", – отметил эксперт.

Поэтому очевидно, что Россия не собирается идти по дипломатическому пути, и чтобы это произошло, Путина нужно заставить пойти на переговоры.

Нажать на Москву может Китай, но надеяться на это сейчас, по словам Леонова, "весьма гипотетический вариант на грани фантастики".

"Сейчас Китаю не очень хочется отказываться от этой истории, потому что Китай получает свои выгоды от этой ситуации, в том числе экономические. Китай фактически выстраивает зависимость России от себя. Китай хочет продать окончание войны за повышение своего статуса, за возможность фактически выстраивать новую структуру глобальной безопасности", – объяснил эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, по мнению президента Владимира Зеленского, мир должен помочь Украине выйти на переговоры на сильных позициях и дожать Россию до того, чтобы их начать.