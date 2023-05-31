Путинистка Волочкова снова 'села на шпагат': InformNapalm выразил 'строгую благодарность' российской балерине-корректировщице

"Искренние" попытки российской примы-балерины Анастасии Волочковой помочь операторам беспилотников, которые 30 мая атаковали Москву, не остались незамеченными. За то, что она нашла возможность передать важную информацию, международное разведывательное сообщество InformNapalm выразило ей "строгую благодарность".

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Российская балерина-корректировщица своим видео помогла определить расположение важного объекта минобороны РФ. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала InformNapalm.

Сама балерина проживает в Подмосковье по адресу: Московская обл., с. Николо-Урюпино, ул. Академика Зусика, дом. 15. Узнав, что это рядом с воинской частью, разведчики InformNapalm установили, где расположен российский военный объект.

"Международное разведывательное сообщество InformNapalm выражает "строгую благодарность" российской балерине-корректировщице Анастасии Волочковой, которая нашла возможность передать информацию, что утром слышала взрывы дронов, а также, что неподалеку от нее находится военная часть. Благодаря этим данным мы установили, что дом Волочковой находится на расстоянии 1,5 км от российской в/ч 11105-2 (инженерный батальон), дислоцируемой по адресу: Московская обл., Инженерный-1", – сообщили в международном сообществе.

"Волочкова в очередной раз показала, что умеет "садиться на шпагат", – иронически отметили в InformNapalm."

Как сообщал OBOZREVATEL, российская прима Анастасия Волочкова "засветила" местонахождение воинской части в Подмосковье.