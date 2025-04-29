Путину 'карта поперла', Украина сейчас, как перед полномасштабным вторжением РФ. Интервью с Алексеем Мельником

Последние заявления руководства страны-агрессора России свидетельствуют о дерзкой самоуверенности. Несмотря на предложения, инициативы, обсуждение мирного процесса с участием США, Кремль не отказывается от своего ультиматума. Это стало возможным из-за того, что там почувствовали, что глава Белого дома Дональд Трамп "дал слабину". В то же время, сам Трамп, де-факто соглашаясь с нарушением международного права, когда предлагает признать оккупированные территории Украины российскими, может готовить определенные условия и для собственных действий, противоречащих этому праву, в частности, по отношению к Гренландии или Канаде.

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Сложившаяся ситуация крайне сложная для Украины. Фактически, она напоминает канун полномасштабного вторжения и требует от всех украинцев осознания большой опасности. Сейчас украинская дипломатия должна продемонстрировать все свое искусство, с одной стороны, не допуская юридической потери украинских территорий, с другой – не превращая Трампа во врага Украины.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA выразил содиректор программ внешней политики, координатор международных проектов Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник.

– Министр иностранных дел России Лавров обнародовал условия РФ по прекращению войны против Украины, и они принципиально отличаются от инициатив Трампа. В частности, Кремль требует международного признания российскими всех временно оккупированных территорий, демилитаризации и денацификации Украины. По вашему мнению, о чем свидетельствует такая позиция, которая не предполагает никаких уступок со стороны Кремля? На чем базируется такая уверенность России в своих силах, в частности, дипломатических?

– Совершенно верный вопрос: на чем базируется эта уверенность? Я бы даже сказал, такая дерзкая самоуверенность. К сожалению, для этого Россия и Путин лично получили множество оснований.

Если вспомнить, с чего все это начиналось, то Трамп предлагал стандартную логику мирного процесса. Первое – это безусловное перемирие. Это означает, что обе стороны конфликта должны согласиться на перемирие без предварительных условий. И когда замолкают пушки, стороны собираются в каком-то формате, или во многостороннем, или с помощью "челночной" дипломатии, если лидеры не готовы встретиться лично, и тогда происходит торговля относительно того, какая сторона чего требует и какие условия для заключения мирного соглашения.

Но в этот момент должно действовать безусловное перемирие. Поэтому с первого дня Россия начала диктовать границы, за которые можно заходить Трампу, и он сразу же начал сдавать позиции. Он начал обсуждать какие-то условия – сначала самого перемирия, что в принципе противоречит термину "безусловное", а потом, когда россияне почувствовали, что Трамп дал слабину, а тем более стал давить на жертву конфликта, тогда им, используя терминологию Трампа, "карта поперла". Если говорить о миротворческих инициативах Трампа, то это полный провал.

– По вашим прогнозам, что будет происходить далее?

– Трудно давать прогнозы. Можно говорить о возможных вариантах. И прежде всего, на что я хотел бы обратить внимание – не стоит очень доверять заявлениям, которые делает Трамп. Мы уже убедились, что он может отказываться от своих слов буквально во время своего следующего общения с прессой. Поэтому ориентироваться на то, какими будут его дальнейшие действия, исходя из заявлений, по-видимому, недальновидно.

Поэтому, если мы говорим о нашей власти, о наших партнерах, то нужно просто пытаться достучаться до Трампа, до его ближайшего окружения. Как мы убедились во время последней встречи президентов, он воспринимает то, что те ему говорят, по крайней мере, некоторые моменты. Далее – надежды на то, что Трамп сам эмоционально отреагирует конкретными действиями, ведь он уже несколько раз вербально выражал свое недовольство Путиным – и начнет слушать всех своих советников, а не только Виткоффа.

Тогда он может перейти к условному плану "В", которого у него, скорее всего, не существовало, и он включит то, что уже не раз озвучивал – мощные санкции против российской нефти. Но, подчеркиваю: это мы сможем утверждать только тогда, когда это произойдет, потому что заявления Трампа, к сожалению, не реализуются в конкретных действиях, выгодных Украине.

– Можно ли рассматривать два основных варианта развития событий? Если Трамп, условно, изменит полярность, оставит комплементарный стиль общения с Кремлем, изменит свою риторику на пользу Украины или, наоборот, будет де-факто поддерживать Россию. Как вы думаете, как эти варианты могут повлиять на Украину и, в частности, на ситуацию на поле боя?

– Давайте еще раз подчеркнем, что, во-первых, мнение Трампа меняется несколько раз в день. Конечно же, нам было бы приятно, если бы он переключил свою критику на Путина и одновременно выражал бы поддержку украинской позиции. Но риторика Трампа, к сожалению, не является надежным основанием для прогнозирования его последующих действий.

Во-вторых, относительно вероятности изменения его позиции, есть как минимум два фактора, которые обуславливают его позицию. Первое – это его персональное восприятие этого конфликта, его причин. Мы уже неоднократно слышали от него отношение к путям урегулирования, и оно, в определенной степени, является дилетантским. Начиная от того, как Уиткофф не мог вспомнить название украинских регионов, о которых он был уполномочен Трампом договариваться, и заканчивая абсолютно абсурдными высказываниями относительно того, что Зеленский начал войну, перекладывание вины за российскую агрессию на кого-либо, кроме Путина и тому подобное. Это и есть персональные причины психологического характера, свидетельствующие о нежелании воспринимать реальность или отсутствие информации. Мы можем лишь догадываться, чем именно он руководствуется, но это факт.

Думаю, у Трампа есть определенное стратегическое видение того, чего он хочет достичь этим вмешательством в российско-украинскую войну. Он имеет определенную картину в своей голове, каким образом из этой войны извлечь максимальные дивиденды для себя лично и, возможно, для интересов США, как он это понимает.

Речь идет о том, что Трамп готов не просто закрыть глаза на нарушения международного права, которые допустил и продолжает допускать Путин, но и очевидно хочет определенным образом легитимизировать такое поведение глобального игрока. Говоря о возможности признания Крыма российским, скорее всего, он думает, что он идет на несколько шагов вперед. Он ожидает, что так же, как он одобряет действия Путина, он ожидает реакции какой-то части мира на его следующие собственные антизаконные действия. Здесь можно говорить и о Гренландии, и о других его посягательствах. Не думаю, что дойдет до открытого конфликта с Канадой, но по крайней мере он об этом говорил, где-то в его голове это сидит.

То есть, это сочетание каких-то персональных чисто психологических причин и, очевидно, в его понимании, стратегических, далеко идущих замыслов.

– Итак, Украине остается просто ждать, куда вырулит этот процесс? Что в этой ситуации могут сделать украинские власти?

– Первое, что должна сделать украинская государственная власть – это исходить из наихудшего сценария. Из того, что Трамп реализует свои худшие заявления, то есть признание в какой-то форме, юридической или политической, права России на аннексию Крыма, на аннексию украинских территорий.

Что должна делать Украина, исходя из этого сценария? Сейчас я не буду повторять понятные вещи, что Украина ни в коем случае не может на это согласиться. Но, какими должны быть действия, исходя из того, что мы имеем дело с США? Это не Беларусь, это не Никарагуа. Обычные, стандартные дипломатические приемы, пожалуй, будут очень рискованными.

Нельзя молчать, но реакция должна быть очень взвешенной. Мы уже и так имеем в лице администрации США не партнера, но самое страшное было бы, если бы мы своими неосторожными действиями и заявлениями превратили США в де-факто союзника России и противника Украины.

Здесь чрезвычайно тонкая грань. И, откровенно говоря, здесь должно быть искусство дипломатии, и я не берусь давать какие-то советы. Единственное, что важно в этой ситуации – для Украины критически важно сохранить союзников. Решая эту задачу, должны быть постоянные консультации с нашими партнерами, должна быть общая позиция как по урегулированию конфликта в целом, так и относительно того, как в дальнейшем развивать отношения с США.

Что касается украинского общества, то мне кажется, эта ситуация по своей критичности подобна той, которая была накануне широкомасштабного вторжения РФ. Граждане, которые уже почувствовали, что война их не касается, и все мы, пожалуй, должны задуматься над тем, что даже худшие времена еще не позади...