Путину нужна оперативная пауза, чтобы подготовиться к длительной войне против Украины – итальянская разведка

Страна-агрессор Россия хочет использовать оперативную паузу на фронте в Украине для того, чтобы восстановить свои силы. За это время Кремль стремится подготовиться к продолжительной войне. Об этом итальянская разведка отчиталась парламенту своей страны.

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В этом же отчете сказано, что российский диктатор Владимир Путин признал, что у его "второй армии мира" возникли трудности в противодействии Силам обороны Украины. Об этом пишет итальянская газета La Stampa.

Именно с этим связана реструктуризация вооруженных сил, которую хотят провести в РФ. Там намерены увеличить общую численность армии до 1,5 миллионов солдат.

"Москва пытается использовать этот период относительной стагнации, чтобы возобновить деятельность российского военно-промышленного комплекса, который, обладая большими производственными мощностями, начинает ощущать на себе влияние западных санкций", – говорят в разведке.

Там также считают, что Россия продолжит пытаться вмешиваться в процессы принятия решений в странах НАТО. По данным итальянских разведчиков, Москва будет еще активнее прибегать к манипуляциям, кибератакам, дезинформации, шантажу и использованию мигрантов и энергетики как рычагов влияния.

Подводя итоги, в итальянской разведке отметили, что начавшееся 24 февраля 2022-го года полномасштабное вторжение России в Украину вернуло войну на европейский континент, нарушив таким образом баланс безопасности.

В то же время неспособность Кремля достичь своих стратегических целей в Украине заставила Запад задуматься о том, насколько эффективен российский военный инструмент, а также о рисках, связанных с продолжением конфликта.

"Стратегические неудачи Путина объясняются неправильной интерпретацией украинского сценария, недооценкой масштабов, быстротой и сплоченностью ответа Запада на вторжение в Украину и недооценкой стойкости украинского народа и войск", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, Служба государственной разведки Латвии считает, что диктатор Владимир Путин не оставил намерений полностью захватить Донбасс и будет использовать любые возможности, чтобы его войска прорвали украинскую оборону.

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