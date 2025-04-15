Путину нужно чудо, чтобы выйти на границы Донецкой области до 9 мая. Интервью с израильским экспертом Шарпом

Российская оккупационная армия "и близко не имеет шансов" реализовать задачу, поставленную главой Кремля Владимиром Путиным по "освобождению" Донецкой области в ее административных границах до 100 дней президента США Дональда Трампа, то есть до конца апреля, либо же к 9 мая. Чтобы это стало возможным, должно произойти чудо. В последнее время вражеская армия демонстрирует замедление.

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Тем не менее враг имеет существенный резерв в виде группировки, сконцентрированной в Курской области, которую могут бросить на Сумщину или на более приоритетные направления фронта. Кроме того, одной из текущих задач противника является выход к агломерации Краматорск – Славянск – Константиновка – Дружковка. Это его место приложения усилий.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал израильский военный обозреватель Давид Шарп.

– Какая ваша оценка сегодняшней ситуации на фронте? Мы видим, что ситуация достаточно пластичная, и трудно сделать вывод о том, в каком направлении движется процесс, на чьей стороне сегодня тактический перевес.

– В общих чертах, можно констатировать факт: если не считать мартовского достаточно быстрого и глубокого отступления украинских Вооруженных сил в Курской области, то на остальных участках фронта российское наступление более-менее замедлилось. Тут целый комплекс причин. Это и более удачные действия ВСУ, и истощение российской армии, и необходимость перегруппировки, и так далее.

Тем не менее на сегодня россияне наступают, иногда с перерывами, в меньших темпах, продвижения практически нет, но они продолжают пытаться наступать на целом ряде участков фронта. Они не отказались от планов добиться своих целей. В целом, с военной точки зрения, инициатива на стороне российской армии, однако ее результативность стала менее заметной.

Можно предположить, что они постараются весной и во время летнего периода интенсифицировать наступление на всех участках, которые всегда являлись для них приоритетными. Это Покровское направление, бывшее Кураховское – западнее Курахово, Большая Новоселка, это Лиман, Торецк, Часов Яр. Когда мы говорим Торецк, Лиман, Часов Яр и в какой-то мере Покровск, то все это преследует некую одну большую цель – начать бои за агломерацию Краматорск – Славянск – Константиновка – Дружковка, то есть выйти к этой агломерации с разных направлений, так как захват Донецкой области – это одна из озвученных целей Путина. Конечно, Купянск по-прежнему является местом приложения усилий.

Еще один важный момент – бои за Курскую область продолжаются. Украинцы по-прежнему контролируют пусть небольшой, тем не менее участок этой приграничной области и совсем немного в Белгородской, но в этих местах есть крупная российская группировка, которая вела основные бои в Курской области.

И ключевой вопрос – что будет далее. Теоретически, у этой большой группировки есть возможность начать наступать на Сумскую область. Кстати, кое-где они контролируют небольшие участки в Сумской области. Либо на каком-то этапе российское командование может решить перебросить эти силы на более приоритетные направления. То есть, эту группировку следует рассматривать как резервную.

В любом случае можно предположить, что Россия, как минимум, несколько активизируется на ряде направлений, и не будет отказываться от целей, которые они пытались добиться, начиная с конца 2023 года и по данный момент, то есть наступать, выдавливать украинцев, истощать, искать слабые места, где фронт может чуть-чуть обрушиться, создать угрозу обхода с флангов – все это как было, так и есть. У меня нет оснований считать, что они прекратят такого рода действия. Их наступательный потенциал, безусловно, полностью не иссяк.

– Впереди две важные даты, которые могут повлиять на ход событий. Первая – сто дней президентства Дональда Трампа, которые истекают в конце апреля, к которым он захочет продемонстрировать "существенный прогресс" по урегулированию войны в Украине. Вторая дата – 9 мая, крайне важная для Путина, который наверняка захочет похвастаться новыми победами. Считаете ли вы, что до этого периода российская оккупационная армия могла бы выйти на административные границы Донецкой области?

– Я думаю, что у них и близко нет шансов выйти на административные границы Донецкой области. Это то, о чем они давным-давно мечтают, но чтобы это произошло в столько короткие сроки, должен в буквальном смысле рухнуть фронт ВСУ либо российская армия должна волшебным образом усилиться буквально на порядок. И опять-таки, чтобы одновременно рухнул фронт обороны. Это выглядит нереалистично.

Эта цель даже близко не может быть достигнута в течение недели. Если они не бросят в бой внезапным образом какие-то крупные силы, то нет оснований считать, что у них может быть какой-то крупный успех за это время. Могут быть успехи локального характера, медленное продвижение. Мы были свидетелями того, что в определенных местах украинский фронт давал слабину, и тогда продвижение противника было большим – такого тоже нельзя исключать. Но, как мне видится, захват этой агломерации и всей территории Донецкой области и близко не стоит на повестке дня.

Что касается Луганской области, то там ситуация иная. Украинцы контролируют мизерную часть этой области, поэтому здесь можно было бы теоретически говорить о чем-то таком. Но территории, которые теряют, иногда более значимы и по значению, и по площади, чем то, что осталось и контролируется сейчас. Так что Луганская область – это отдельный разговор. А Донецкая область – это одна из целей, который Путин конкретизировал, это "освобождение "ДНР". Но до реализации этой цели ему очень далеко.

– Трамп не раз высказывался, хоть и достаточно осторожно, что ему не нравится то, как себя ведет Кремль в отношении перемирия. Считаете ли вы, что, если Трамп сменит полюс своей поддержки с России на Украину, то уже в краткосрочной перспективе он мог бы сделать что-то, что существенно изменило бы ситуацию на поле боя в нашу пользу?

– Прежде всего, я не считаю, что позиция Трампа – это прямая поддержка России. Его позиция изменилась по сравнению с позицией Байдена и, конечно же, она демонстрирует сближение с Россией и желание менее Россию задевать. Однако, поддержкой это все же не является. И, конечно же, на данный момент он гораздо меньше поддерживает Украину.

В принципе, у Трампа и любого президента США есть очень серьезные инструменты как для того, чтобы просто поддержать Украину, так и для того, чтобы надавить на Россию и очень серьезно усложнить ей жизнь. Инструмент – это экономические санкции и их ужесточение. А санкции – это то, что снижает доходы, что бьет по уровню жизни населения и мешает вести войну. Параллельно – увеличение или продолжение помощи Украине, то есть что-то, что должно показать России, мол, если вы надеетесь на успехи на фронте, то их у вас будет, как минимум, гораздо меньше. Инструменты эти у Трампа есть.

Ключевой вопрос – что произойдет в ближайшие недели или месяцы, когда те или иные предложения Трампа по прекращению огня в целом могут и будут встречать в Украине понимание, даже если Украине не хотелось бы принимать эту позицию, и наоборот, не встречают понимания в России. Это значит, что на каком-то этапе либо Трамп будет идти на поводу у российских требований и наблюдать, что происходит, либо он должен принять какие-то решения.

А решения могут быть самыми разными. Или такое, когда на Россию оказывается серьезное давление, плюс помощь Украине. Может быть решение в виде самоустранения от всего этого процесса – махнуть рукой.

Сложно сказать, что он сделает. Но, насколько я понимаю, когда его предложения долго не принимаются в Москве либо вызывают какие-то оговорки, совершенно неуместные, я так понимаю, что долго тянуть резину в таком вопросе он не может. А далее ему решать – использовать или нет свои инструменты. Прогнозировать сегодня достаточно сложно.