Россия проголосовала за войну и теперь у Путина развязаны руки на все – после выборов Путин совершил ужасный теракт против россиян. Сценарий старый, который Путин уже использовал при захвате власти – тот самый "рязанский сахар", те же взрывы домов в Москве, тот же Норд-Ост.

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Звичайно, що терористів усіх знайдуть та вбʼють, можливо, залишать одного, який зізнається, що його готували в Україні, будуть знайдені українські документи.

Путіну потрібні гори трупів у Москві, щоб провести нову хвилю мобілізацію в армію, і щоб ніхто не посмів ухилитись. Щоб гнати нові натовпи на "мʼясні штурми".

Щоб дискредитувати підтримку України за кордоном звинуваченнями у тероризму та викликати співчуття до РФ.

Щоб звинуватити Україну у тероризмі і посилити бомбові удари по українських містах і виправдовувати вбивства мирних людей, дітей, інфраструктури. Щоб записати у терористи увесь український народ як у 1999 після вибухів у Москві у терористи записали усіх чеченців.

Відповідь України має полягати у створені нарешті чіткої стратегії оборони, яка досі у нас відсутня, негайного ухвалення нової системи мобілізації, негайного проведення реформ в армії на основі досвіду двох років повномасштабної війни.

Йде війна за виживання, і сьогодні Путін показав, що вбʼє стільки росіян, скільки йому треба для досягнення його політичних цілей, а життя українців рахувати Росія не збирається взагалі.