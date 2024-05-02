Путину нужны Одесса, Харьков, Херсон и Запорожье: хватит ли сил? Интервью с генералом Маломужем

Российский диктатор Владимир Путин сосредоточился на терроре украинских городов, которые считает "исконно русскими". Это Одесса, Харьков, Херсон и Запорожье. Цель оккупанта проста: сделать жизнь местных невыносимой и заставить выходить на улицы, требуя прекращения войны любой ценой и установления мира – в том формате, как это видят в Кремле. Но имеет ли враг достаточно ресурсов, чтобы воплотить свои планы в жизнь?

Сегодняшних возможностей противнику хватит на тактические бои, продвижение на несколько километров, но не больше. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA выразил руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах генерал армии Николай Маломуж.

– Американский миллиардер Илон Маск заявил, что Россия не успокоится, пока не захватит четыре украинские области, и вопрос только в том, возьмет ли Путин Одессу. Мы видим, как Одесса страдает от ракетных атак, гибнут люди. Предполагаете ли вы, что этот город сегодня стал одной из основных точек приложения усилий вражеской армии?

– Путин бьет по тем городам, которые, по его мнению, должны быть под его контролем. Это Харьков, Запорожье, Херсон и Одесса. Он пытается подавить дух людей и возможности сопротивляться. Потому что он учитывает не только линии обороны, но и жителей конкретного города, как когда-то Киева. В начале широкомасштабного вторжения киевляне поднялись и отстояли город.

Как можно подавить дух людей? Создать невыносимые условия для жизни. Для этого наносят массированные удары по инфраструктуре, чтобы лишить людей возможности для нормального существования, по жилым кварталам, чтобы были огромные потери и переживания. Цель состоит в том, чтобы заставить жителей этих городов выходить на улицы и требовать прекращения войны, заключения мира. Но условия этого мира будут таковы, что Россия потребует Одессу и другие города, которые, по мнению Путина, являются "исконно русскими". Одним из главных способов достижения цели для Путина является террор.

Кроме того, он готовит ряд наступательных операций. Это, конечно, Харьков, вся Донецкая и Луганская области, Запорожское направление. Основные удары концентрируются именно там. Одесса, конечно, находится дальше, но, наверное, будет готовиться очередной удар и попытка оккупации, поскольку это в планах Путина.

Но реально ли это? Далеко от этого. У Путина нет возможности реализовать этот план, потому что у него нет неисчерпаемого потенциала. То, что он мобилизовал, он может использовать только для боев тактического уровня. Но большого потенциала, для больших стратегических ударов, тем более с захватом Харькова, Запорожья, всей Донецкой области, а тем более Одессы у него нет.

Маск рассуждает примерно в том же ключе, что и Путин. Он читает российские источники информации, заявления российского руководства и заключает, что Россия сможет достичь цели и контролировать эти территории. Он ориентируется на то, что Россия большая, что имеет огромный потенциал, в том числе военный.

Но он не учитывает позицию Украины, что мы защищаем свое государство, свою землю. Он не учитывает, что цивилизованный мир против агрессии России, а также то, что поддержка Украины растет во всех секторах. Это и поддержка ЕС, и пакет помощи США. Плюс увеличение возможностей нашего ВПК, большие закупки боеприпасов и военной техники за границей. Большие поступления должны быть в ближайшие месяцы.

Таким образом, у нас есть перспектива создания мощной системы обороны за счет усиления ПВО, дальнобойных ракетных систем на 300 километров, авиации и, конечно, всего необходимого для фронта – боеприпасов, ракет малого и среднего радиуса действия, ЗРК, бронетехники, армии дронов и прочего. Это то, на чем будет делаться акцент в ближайшие 3-4 месяца.

Поэтому продвигаться вглубь нашей территории, захватывать Одессу, как говорит Маск, у Путина перспектив точно нет. Сейчас нам важно выдержать 1,5-2 месяца, пока мы еще не получили все средства, не накопили все боеприпасы и высокоточное вооружение. В этой ситуации противник может продвигаться на несколько километров, но на прорыв на десятки и тем более сотни километров у Путина шансов нет ни перед 9 мая, ни позже.

Мы знаем все планы Путина, планы его генштаба, не говоря уже о том, что мы отслеживаем все перемещения его армии на оккупированных территориях. Все это в режиме онлайн контролируется разными способами. Так что для нас ничего неожиданного не будет.

Единственное, что нам сейчас необходимо, – это мобилизовать новые ресурсы, причем не только человеческие, но прежде всего технологические. Речь идет о технологической войне. Понимание того, что Россия угрожает не только Украине, но и европейцам, и даже США, сейчас играет очень большую роль в международной поддержке Украины на поле боя.

– Пропагандистские российские СМИ заявляют, что за сутки российская ПВО сбила шесть ракет ATACMS. Возможно ли это?

– Это фейк. Тем более что столько ракет ATACMS мы не задействуем. Эти ракеты секторально используются там, где есть системы ПВО. Отрабатывается система отвлечения противника, а сама ракета может маневрировать и обходить средства ПВО. Вспомните первый случай применения ракеты ATACMS по аэродрому в Феодосии, когда были нанесены удары и по средствам ПВО России (они были уничтожены), и непосредственно по аэродрому.

Россияне уже не раз "сбивали" и Patriot, и ATACMS, и другие наши ракеты. Сбить их очень сложно даже комплексами С-400, а сбить ATACMS другими средствами почти невозможно.

– Обратите внимание, какое именно вооружение враг применяет для атак на Одессу и Харьков. По Одессе запустили три баллистические ракеты "Искандер", Харьков атаковали КАБами. Считаете ли вы, что в рамках помощи США будут и средства, позволяющие нивелировать эти угрозы? Вы также сказали, что нам нужно продержаться еще 1,5-2 месяца. Почему столько?

– Я скажу прямо: мы затянули процесс с поставкой боеприпасов и техники. Нам, а не Чехии нужно было быть инициатором закупок. Мы знали, что у нас был дефицит. Сейчас процесс пошел быстрее, в первую очередь за счет осознания Европой и США угроз для них самих.

К нам придут дополнительно системы ПВО Patriot, IRIS-T, SAMP/T, Storm Shadow, которые обещали нам британцы, тактические ЗРК, системы, являющиеся щитом против дронов и ракет и, конечно, высокоточное вооружение, которое может бить непосредственно по пусковым установкам тех же "Искандеров", "Шахедов" и т.д. Но на перемещение этих вооружений нужно время.

Все это позволит защитить Харьков, Одессу и другие города средствами, которые принимают и "Искандеры", и "Кинжалы", и "Цирконы". С-300 и С-400 тяжело брать, потому что они очень быстро летят, например, в Харьков. Но здесь важно наносить удары по местам дислокации пусковых установок. Более эффективных средств нет. Их можно перехватывать только Patriot или в крайнем случае сбивать ракеты непосредственно авиацией, но нужно время на то, чтобы поднять самолет.

А вот нанести удар по точке пуска – наиболее целесообразный вариант, ведь они, как правило, расположены недалеко от линии фронта, поскольку их радиус действия до 200 километров. Эти установки постоянно подтягивают ближе, и этот радиус для нас вполне приемлем. Мы можем наносить удары либо зарубежными средствами, если речь идет об оккупированных территориях, либо нашими ракетами и БПЛА, но уже на территории РФ.