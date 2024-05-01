'Заберет ли Россия Одессу': после поездки в Китай Маск выдал новую порцию российских нарративов

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что Россия не прекратит войну против Украины, пока не оккупирует все территории тех областей, которые попыталась аннексировать и включила в свою конституцию. Он считает, что в рамках своей политики Москва может захватить и Одессу.

Об этом основателя SpaceX написал в соцсети Х. Такое циничное заявление, в котором явно прослеживаются российские нарративы, Илон Маск выдал после поездки в Китай.

"Возьмет ли Россия в конечном итоге Одессу - единственный оставшийся вопрос на мой взгляд. Россия точно не успокоится, пока не будут захвачены все области, включенные в российскую конституцию (Донецкую, Херсонскую, Луганскую и Запорожскую). Это их заявленная политика ", – написал Маск.

Так он прокомментировал заявление главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского об обострении ситуации на линии фронта. Своим заявлением о том, что "под вопросом" остается только захват Одессы, Илон Маск по сути терпит оккупацию Украины Россией.

И это не единственное пророссийское заявление Илона Маска. Напомним, недавно Маск отметился очередным скандальным высказыванием о российско-украинской войне. Изобретатель издал, что предусматривает поражение Украины. При этом Маск заявил, что конец войны в пользу России легко предсказуем.

Как сообщал OBOZ.UA:

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что его якобы беспокоит то, что у Украины нет "стратегии выхода из войны". В Офисе президента напомнили Маску, что стратегия максимально проста – вывод всех российских войск с территории Украины.

Ранее Маск призвал к переговорам между Украиной и страной-агрессором РФ. Такой комментарий он оставил под сюжетом The Sun о войне в Украине.

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