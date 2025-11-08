Путину придется прекратить войну? Мельник назвал две проблемы, которые уже начинают душить Россию

Экономика страны-агрессораРоссии демонстрирует спад, а проблемы с мобилизацией в оккупационное войско становятся все более серьезными. Однако это не заставляет российского диктатора Владимира Путина прекращать войну против Украины.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал содиректор программ внешней политики, координатор международных проектов Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник.

Мельник отметил, что сейчас в России прослеживается тенденция экономического спада. Экономические проблемы усиливаются, однако предсказать, когда они достигнут критического уровня невозможно. По разным оценкам это может занять от полугода до двух лет, однако эксперт предупреждает, что ожидать быстрого коллапса российской экономики опасно.

Кроме экономических проблем, в стране-агрессоре ухудшается ситуация с мобилизационным ресурсом. Мельник сообщает, что регионы России уже не могут выплачивать крупные суммы мобилизованным из-за нехватки средств, а тюремный контингент фактически исчерпан. И теперь большое количество россиян, которые надеялись заработать на войне, узнают, что риск "вернуться через две недели в черном мешке" значительно выше успешного заработка.

"Было бы наивно и опасно говорить о том, что в России заканчиваются люди", – добавил Алексей Мельник.

По словам эксперта, последние шаги Москвы об изменении использования военных резервов свидетельствуют о подготовке к новой волне мобилизации. Россия способна быстро поставить в ряды оккупационной армии от 100 до 300 тысяч военных.

Поражение российского диктатора в войне против Украины является большим риском, чем внутренние беспорядки в России.

"За последние 1-2 года росгвардия, по сути, получила ресурсы, соизмеримые с ресурсами российской армии. Следовательно, репрессивный аппарат в России настолько мощный, что все эти беспорядки они могут погасить. По крайней мере, Кремль уверен, что они могут", – добавил Мельник.

"Россия имеет серьезные проблемы с ресурсами – финансовыми, экономическими, производственными, человеческими, - но делать расчет на то, что Россия или Путин в какой-то момент добровольно закончит войну, было бы слишком наивно и опасно", – подытожил эксперт.

Ранее OBOZ.UA сообщал:

– Страна-террорист Россияпродолжает менять собственные законы, чтобы привлекать резервистов к войне против Украины. Недавно был принят закон, который позволяет резервистам участвовать в специальных тренировках для охраны критически важных объектов на территории страны.

– Россия продолжает проводить массовую милитаризацию сферы образования. В РФ подростки с 8-9 классов осваивают управление беспилотными летательными аппаратами, что должно формировать "представление о современном боевом опыте".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!