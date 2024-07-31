ПВО отработала точно: Олещук показал сбивание 'Шахедов' на востоке и юге Украины. Видео

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук показал видео сбития ударного дрона "Shahed" на восточном и южном направлениях. По крайней мере в одном из случаев подбитый украинскими бойцами БПЛА спиралью спустился на землю, оставляя дымовой след, после чего взорвался.

Видео дня

Эффектные кадры опубликованы в Telegram военачальника. Он напомнил, что даже после поражения вражеские ракеты и ударные БПЛА представляют серьезную угрозу.

Напомним, дроновая атака на Украину, которую устроили этой ночью россияне, – одна из самых массированных по количеству ударных БпЛА "Shahed-131/136". Такое же количество ударных дронов враг применял в новогоднюю ночь 1 января 2024 года.

Захватчики запустили против Украины 89 "Шахедов" и одну управляемую авиационную ракету Х-59. Все воздушные цели обезвредили защитники украинского неба. По словам Олещука, оккупанты запускали воздушные цели из районов Ейск, Сеща, Курск, Приморско-Ахтарск.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ночь с 30 на 31 июля РФ атаковала Киевскую область с помощью дронов-камикадзе. В частности, в Броварском районе обломки уничтоженного вражеского беспилотника упали на жилой дом, в результате чего начался пожар.

– Над Беларусью во время российского дронового обстрела Украины, который начался вечером 30 июля, снова пролетели "Шахеды". Армия РБ в связи с этим около 23:50 вторника подняла в воздух истребитель с аэродрома "Барановичи".

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