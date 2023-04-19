Пьяные оккупанты устроили стрельбу на Пасху: один из 'мобиков' истекал кровью, пока его везли в госпиталь

Российские оккупанты постоянно игнорируя здравый смысл и дисциплину, часто помогают ВСУ "двухсотить" своих же солдат. Не стала исключением и Пасха. В Запорожье во время празднования пьяный оккупант отминусовал "мобика".

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Об этом сообщил Telegram-канал "Досье шпиона". Инцидент произошел в одном из подразделений 58 общевойсковой армии РФ, которое находится на Запорожском направлении.

Как сообщил источник Telegram-канала, оккупанты подразделения устроили застолье – классически с большим количеством алкоголя и игнорируя запрет на употребление спиртных напитков в прифронтовых районах.

Во время гулянки один из захватчиков невольно выстрелил из служебного "калашникова". Шальная пуля попала в ногу мобилизованного сослуживца.

В результате ранения у "мобика" началось кровотечение. Коллеги по застолью наложили ему жгут и повезли в местный медотряд.

Однако, как выяснилось уже в госпитале, жгут был наложен неправильно, что не удивительно после такого количества выпитого. Поэтому рана у оккупанта кровоточила в течение всего времени, пока его везли пьяные сослуживцы.

В результате значительной потери крови у "мобика" произошла остановка сердца и, по словам врачей, отказал головной мозг. Хотя он отказал, скорее всего, еще раньше – когда оккупант решил пойти на войну в Украину.

Российский захватчик отправился на концерт к Кобзону в ночь с 17 на 18 апреля. По информации источника канала, в отношении оккупанта, произведшего непроизвольный выстрел, проводят служебное расследование.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты на Запорожском направлении массово дезертируют и чрезмерно употребляют алкоголь. Российская пропаганда не помогает – солдаты РФ не верят в свою победу и находятся в плохом психологическом состоянии.