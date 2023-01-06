Пьяный гауляйтер Мариуполя на детском празднике со смехом заявил, что дети в городе пережили большие испытания. Видео

Гауляйтер оккурированного Мариуполя Константин Иващенко посетил детский праздник в нетрезвом состоянии. Более того, он с усмешкой заявил, что дети в 2022 году "пережили большие испытания".

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Как отметил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, пропагандисты не постеснялись показать речь пьяного коллаборанта "по всем каналам". "Гре*аный стыд. Это просто днище. Со всех сторон", – написал Андрющенко в своем Telegram-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Советник мэра также показал фрагмент записи с циничной речью Иващенко.

"Наши детки в этом году пережили очень большие испытания", – говорит на видео гауляйтер.

По данным ООН, во время российского штурмы и блокады Мариуполя подтверждена гибель 1348 мирных жителей, в том числе 70 детей. Однако фактически цифра может быть намного выше, поскольку украинские и международные специалисты не имеют доступа к оккупированному городу.

По оценкам украинских властей, в ходе штурма Мариуполя погибли как минимум 25 тыс. человек, из которых 5-7 тыс. – под завалами.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 января в Киеве простились с чемпионом мира по кикбоксингу, который защищал Мариуполь. Максим Кагал погиб 25 марта из-за взрыва вражеской авиабомбы.