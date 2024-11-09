'Пятиместный люкс на надувной лодке': пограничники разоблачили группу мужчин, пытавшихся через Тису попасть в Венгрию. Видео

Пограничники задержали группу из пяти мужчин, которые хотели на надувной лодке нелегально пересечь границу через Тису, чтобы попасть в Венгрию. Организаторы обещали им "безопасный" способ переправки, но после оплаты они изменили условия.

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Об этом сообщили в Госпогранслужбе. За услуги по переправке мужчины заплатили от 8 до 11 тысяч долларов США каждый.

Впоследствии мужчины узнали, что будут плыть через Тису и получили на пятерых резиновую лодку, рассчитанную только на двух человек.

На этапе посадки пограничники прервали попытку. Из-за нехватки места в лодке некоторые из мужчин оказались в холодной воде.

Нарушителей привлекли к административной ответственности, а круг причастных лиц устанавливается.

Ранее украинский пограничник "Сплит", который сейчас работает над установлением стабильной связи для своих собратьев из Сил обороны, рассказал о своем пути в армию. Еще год назад он пытался переплыть Тису, чтобы нелегально пересечь границу – и в итоге был мобилизован именно в ГНСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, суд признал виновной женщину из Харькова, которая пыталась вывезти в багажнике своего жениха за границу, в попытке организации незаконного пересечения границы. Женщина получила два года испытательного срока. Кроме того, автомобиль, использованный для совершения преступления, был конфискован в пользу государства.