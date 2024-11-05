'Еще год назад преодолевал Тису': пограничник из Харьковского направления рассказал о своем пути к армии. Видео

Украинский пограничник "Сплит", который сейчас работает над установлением стабильной связи для своих побратимов из Сил обороны, рассказал о своем пути к армии. Еще год назад он пытался переплыть Тису, чтобы нелегально пересечь границу, – и в итоге был мобилизован именно в ГПСУ.

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Соответствующим роликом поделился Telegram-канал Государственной пограничной службы. Воин, как он сам признался на видео, рисовал себе армию намного страшнее, чем она у него сейчас есть.

"Сплит" в мирной жизни был IT-специалистом, разрабатывал платежные системы.

Он примерно год назад совершил попытку сбежать из страны.

"Так случилось, что у меня была попытка незаконного пересечения границы... Я заплатил некоторым людям существенную суму денег. Якобы все гладко должно было быть... Но пришлось переплывать реку Тиса на надувной лодке", – признался нынешний военнослужащий ГПСУ.

Парня остановили, после чего он был мобилизован и попал в лавы Госпогранслужбы Украины.

Теперь боец ​​на Харьковском направлении обеспечивает устойчивую связь, настраивает радиостанции и прокладывает интернет на позициях.

Как сообщал OBOZ.UA, с 1 ноября 2024 года в Украине продлили срок базовой общевойсковой подготовки новобранцев во всех учебных центрах Вооруженных сил. Теперь БОВП мобилизованные будут проходить 1,5 месяца вместо 30 дней.

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