'Пытали током, могли ходить только согнутыми, в сопровождении собак': украинский морпех рассказал об издевательствах в российском плену. Видео

Освобожденный военнопленный Иван Наконечный рассказал об условиях, пытках и психологическом давлении, которым подвергаются украинские защитники в российском плену. По его словам, с каждым годом насилие только усиливалось, а пытки током стали для оккупантов массовой практикой с 2024 года.

Свидетельствами он поделился во время панельной дискуссии на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе. Видео рассказа защитника обнародовали в Telegram-канале 36-й отдельной бригады морской пехоты

Морпех Иван Наконечный провел в российском плену 3 года и 5 месяцев. По его словам, отношение оккупантов к пленным украинцам было нечеловеческим и со временем только ухудшалось. Во время так называемых проверок охранники заходили в камеры, запугивали и угрожали жестокими наказаниями.

"С каждым годом, знаете, лучше не становилось. Когда были проверки, они заходили к нам в камеру, запугивали. Типа, завтра будет проверка, если вы что-то лишнее скажете, то вам будет очень плохо. И у нас не было выбора, потому что там на кону наша жизнь и здоровье. Мы понимаем, что нам нужно сохранить свое здоровье, выйти и продолжать наше дело. Они, садисты, нас, украинцев, совсем не считают за людей. И отношение там не как к людям", – рассказал защитник.

Кроме того, захватчики позволяли пленным передвигаться только согнутыми, с закрытыми глазами и в сопровождении служебных собак. Зато каждый выход из камеры оккупанты сопровождали избиением. Начиная с 2024 года, по его словам, охранники начали массово применять электрический ток, в частности по голове, ушах и гениталиях пленных.

Наконечный отметил, что особенно жестоко россияне относились к бойцам морской пехоты и полка "Азов". По его словам, достаточно было назвать подразделение, чтобы вместо разговора начиналось насилие.

"В Сибири, что они говорили? Вы даже не люди, вы военнопленные. Когда были допросы, начальник, который проводил допрос, снимал на видео. Нас били током, они смеются, снимают на видео... Они говорили, что мы, украинцы, не заслуживаем жизни", – поделился морпех.

Выжить в плену, по словам военного, помогали жажда жизни, мысли о семье и Украине, а также поддержка побратимов.

"Мы, украинцы, мы любим свободу и мы стремимся к свободе, к свободе. Я очень переживал за свою семью, потому что я не знал, что с ними происходит, и также о своей стране, потому что это мне важно. И товарищи, побратимы, которые были со мной, мы друг друга поддерживали, когда нам было тяжело. Это все, за что мы держались", – рассказал он.

Ранее OBOZ.UA сообщал, в интервью Дмитрию Гордону омбудсмен Дмитрий Лубинецподелился впечатлениями от сотрудничества с российским омбудсменом Татьяной Москальковой. По его словам, российская сторона выражает готовность "реагировать" на случаи пыток украинских пленных. Однако, к сожалению, пытки для украинцев в российских тюрьмах продолжаются.

Также напомним, следователи СБУ заочно сообщили о подозрении военному преступнику Илье Сорокину по прозвищу "Доктор Зло". Россиянин работает врачом в колонии №10 в Мордовии, где устраивал пытки украинским военнопленным.

