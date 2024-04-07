Пытались атаковать с разных сторон: Гуменюк рассказала о новой тактике оккупантов в районе Крынок

Армия РФ пыталась изменить тактику наступления в районе села Крынки Херсонской области. Оккупанты попробовали вытеснить ВСУ из занимаемых плацдармов.

Однако эти попытки оказались безрезультативными. Об этом рассказала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

Она подчеркнула, что за активизацией захватчиков на левобережье Херсонщины можно было проследить по сведениям Генштаба ВСУ. Там фигурировали веские цифры по количеству штурмов – иногда доходило до 16 в сутки.

По ее словам, российские военные пытались подобрать тактику, которая будет для них результативной, но потерпели неудачу.

Гуменюк отметила, что оккупанты создавали большое количество малых штурмовых групп, которыми, по "методике тараканов", пытались атаковать с разных сторон плацдармы ВСУ.

"Были отбиты все штурмы. Сейчас оккупанты снова перешли к более устойчивой и привычной тактике – шесть штурмов за минувшие сутки, которые тоже не имели успеха", – подытожила представитель Сил обороны юга.

Как сообщал OBOZ.UA, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что ситуация на Херсонском направлении остается напряженной, как и на других участках. Враг пытается вытеснить украинские силы из плацдарма на левом берегу реки Днепр в районе села Крынки.

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