Пытались пересечь Тису в детских жилетах: пограничники задержали двух мужчин, которые хотели незаконно попасть в Венгрию. Фото

Украинские пограничники задержали очередную группу уклонистов, которые пытались незаконно покинуть пределы Украины. Нарушители хотели переплыть реку Тиса на украинско-венгерской границе.

Для осуществления своего замысла двое мужчин подготовили детские спасательные жилеты. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Сотрудники ГПСУ выяснили, что двое мужчин планировал незаконно попасть в Венгрию через реку с детскими спасательными жилетами. Более того, свое "путешествие" они спланировали не сами, а воспользовались "услугами" переправителя. Стоимость составился 1000 евро.

Еще одного уклонистам пограничники задержали при попытке незаконного проникновения на территорию Румынии. За свое неудачное "путешествие" мужчина заплатил 2000 долларов США.

На всех задержанных были составлены административные протоколы. Кроме того, правоохранители устанавливают личности причастных к переправке людей через границу.

Напомним, пограничники в Одесской области задержали двух уклонистов, которые пытались пересечь государственную границу. Спринтеры не смогли преодолеть противотанковый ров – спустились в него, но выбраться уже не смогли.

Ранее сообщалось, что сотрудники ГПСУ задержали "героя магического мира" призывного возраста, пытавшегося незаконно пересечь границу. 40-летний мужчина перевоплотился в мифического персонажа, чтобы незаметно пересечь границу.

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