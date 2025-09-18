Пытались разминировать железную дорогу: в Орловской области самоликвидировалась группа военных РФ

В Орловской области России обнаружили самодельные взрывные устройства на железнодорожных путях. Один из зарядов сдетонировал при попытке разминирования.

Об этом сообщает Telegram-канал "Досье Шпиона". По данным паблика, утром 13 сентября 2025 года между населенным пунктом Глазуновка и станцией Малоархангельск (Орловская область) во время проверки обнаружили самодельные взрывные устройства, установленные на железнодорожных путях.

На место прибыли саперы Росгвардии. Они обезвредили первое устройство. Однако во время работы со вторым произошел взрыв. В результате подрыва погибли трое военнослужащих Федеральной службы войск национальной гвардии.

Детонация повредила железнодорожное полотно.

Московская железная дорога заявила о "задержке" по меньшей мере 10 поездов без объяснения причин.

Движение поездов восстановили только к вечеру 14 сентября.

Ранее сообщалось, что агенты военного движения украинцев и крымских татар "Атеш" провели очередную диверсию на российской железной дороге. На этот раз был парализован железнодорожный узел под Екатеринбургом.

В "Атеш" заявили, что смогли парализовать работу железнодорожного узла под Екатеринбургом, поставив тем самым под угрозу всю военную логистику РФ.

"Наш агент провел диверсию на железной дороге возле Екатеринбурга, повредив релейное оборудование на железной дороге. Это привело к сбою движения эшелонов на всех стратегических направлениях", – указано в сообщении.

Также OBOZ.UA сообщал о сразу двух происшествиях на железной дороге Ленинградской области. Рано утром стало известно о сходе с рельсов 15 вагонов товарного состава.

Через несколько часов происшествие повторилось в другом районе с тепловозом: машинист умер. Об этом пишут российские СМИ и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

