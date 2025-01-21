Пытался убить себя: десантники ВСУ рассказали, как взяли в плен военного КНДР. Видео

Ни для кого не секрет, что военные КНДР, воюющие против Украины, не слишком охотно сдаются в плен. Они готовы совершить самоубийство, лишь бы не попасть к нашим военным.

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Об одном из таких случаев говорится в видео Командования Десантно-штурмовых войск ВСУ, которое они обнародовали в Facebook. Полесским десантникам удалось захватить такого северокорейского солдата.

По словам наших военных, все началось с утреннего штурма, который длился до вечера. Был большой напор военных КНДР.

"По рации был отдан приказ усилить бдительность в том направлении, где мы дислоцировались. Мы подпустили их в упор. Нам очень помогали наши дроны, очень хорошо отрабатывал наш миномет. Мы на своей позиции удерживали и вели бой пока не подошла наша поддержка. И они (солдаты КНДР – ред.) поняли, что продавить нас у них не получится и они начали отходить", – рассказал украинский защитник.

Дальше все затихло, однако дронщик сообщил, что неподалеку двигается какое-то тело и сказал проверить, кто это. С помощью дронов, направивших наших бойцов, они подошли и увидели, что это кореец.

"У него на броне была граната, нож и колбаса для того, чтобы есть. Он был ранен. Мы показали ему направление, чтобы он следовал за нами, у нас была задача доставить его на точку. Когда наше авто приблизилось, он начал бояться. Мы его почти силой подводили к авто и он изо всех сил ударился в столб и упал. Он хотел, чтобы мы к нему подошли и он выхватил оружие и что-то с нами сделал", – рассказал другой военный ВСУ.

Полесским десантникам удалось посадить военного КНДР в авто и его отвезли в безопасное место, где оказали помощь и накормили.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее военнопленный сержант из Северной Кореи заявил, что попал в руки украинских бойцов во время первого боя на Курщине. По словам пленника, его коллеги имеют высокий боевой дух и хотят участвовать в боевых действиях. Ни один из них не отказался выполнять боевой приказ. Большие потери среди северокорейцев никак не влияют на их моральное состояние.

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