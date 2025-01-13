'Весь личный состав погиб': пленный КНДР рассказал, как попал на войну против Украины

Военнопленный сержант из Северной Кореи заявил, что попал в руки украинских воинов во время первого своего боя в Курской области РФ. 8 января в наступление пошли две штурмовые группы ГРУ КНДР (по семь военнослужащих в каждой), в результате весь личный состав, кроме пленника, погиб.

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Об этом наемник рассказал на допросе. Информацией поделился в Telegram координатор ВОО "Стоп коррупции" Роман Бочкала.

Пленного зовут Ли Чен Нам, он родился 30 ноября 1999 года. Живет в Пхеньяне. Был захвачен возле села Орловка Курской области России десантниками 95 ОДШБр ВСУ.

Ли Чен Нам назвался снайпером-разведчиком 2 группы 3 взвода 3 роты 5 батальона ГРУ КНА КНДР. В северокорейской армии он служит с 2016 года.

Что рассказал пленный о службе северокорейцев в России

На территорию РФ их доставляют морским транспортом. В зоне боевых действий солдаты проживают в блиндажах по семь человек. Связь поддерживают с помощью одной радиостанций на двух военнослужащих.

В составе войск КНА КНДР имеются штурмовые подразделения – 91 и 94 отдельные бригады Сил специального назначения. Для компенсации потерь на фронт регулярно поступают новые наемники.

Ли Чен Нам утверждает, что в России якобы находится примерно 2500 военнослужащих ГРУ КНА КНДР.

На территории РФ ему и его коллегам выдали автоматы АК-12. Из тяжелого вооружения у армейцев Ким Чен Ына есть 60 мм минометы, привезенные из КНДР.

По словам пленного, у его коллег высокий боевой дух, они хотят участвовать в боевых действиях, ни один не отказался выполнять боевой приказ. Большие потери среди северокорейцев никак не влияют на их моральное состояние.

Командование КНА КНДР:

– командир 5 батальона – подполковник Ким Мун Ги;

– командир 3 роты 5 батальона – капитан Шим О Сонг (погибший);

– командир 2 группы 3 взвода 3 роты 5 батальона – лейтенант Банг Хо Соп.

Как писал OBOZ.UA:

– В конце декабря 2024 года защитники Украины взяли в плен первого военного из КНДР, ему оказали медпомощь, но он скончался на следующий день в результате тяжелых ранений.

– Позже в разведке Южной Кореи подтвердили захват в плен украинскими военными двух военных КНДР на Курщине 9 января.

– Президент Владимир Зеленский показал видео с допросом первых военных из Северной Кореи, которых захватили бойцы Сил обороны Украины.

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