'Хочу жить в Украине': военные КНДР пожаловались на ложь командиров. Что говорили корейцы на допросе

Президент Владимир Зеленский показал видео с допросом первых военных из Северной Кореи, которых бойцы Сил обороны Украины взяли в плен в зоне проведения Курской операции. Они пожаловались на вранье командиров, которые заявляли, что корейцы едут просто на учения. Один из пленных сказал, что хочет остаться в Украины.

Видео дня

Видео президент опубликовал на своем канале в Telegram в воскресенье, 12 января. Украина готова передавать Ким Чен Ыну его людей, если он может организовать их обмен на наших воинов, находящихся в плену в РФ.

С солдатами из Северной Кореи во время допроса разговаривали переводчики. Один из них не может говорить, у него перебита челюсть. На вопрос, хочет ли вернутся в КНДР, он кивнул.

Второй пленный тоже ранен, но говорить может. Он сказал, что не знает, где находится, и что во время наступления россиян в Курской области у них было много погибших. На вопрос о том, хочет ли он вернутся в Северную Корею, ответил, что хочет жить в Украине. Однако добавил, что сделает так, как ему скажут: если прикажут возвращаться в КНДР, то вернется, если дадут шанс остаться в Украине, то останется.

– Вы знаете, где находитесь?

– Нет.

– Вы в Украине. Вы знаете, что воевали против Украины?

– Нет.

– Что вам говорили командиры, когда отправляли на войну?

– Говорили, что просто тренировки.

– Сколько был на линии фронта?

– 3-го января было наступление, видел, что его солдаты умирают, спрятался в блиндаже. 5-го его нашли.

– Хотите вернуться в Северную Корею?

– Хочу остаться в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA:

– в конце декабря 2024 года бойцы Сил обороны Украины взяли в плен первого военного из КНДР, однако он скончался на следующий день в результате тяжелых ранений.

– Позже в разведке Южной Кореи подтвердили захват в плен украинскими военными двух военных КНДР на Курщине 9 января. Один из пленных рассказал, что планировал пройти обучение, а не участвовать в войне. Также он признался, что военные КНДР понесли на фронте большие потери.

– Южнокорейские разведчики отметили, что один из пленных 4-5 дней "обходился без еды и воды, перед тем, как попал в плен к ВСУ.

– Владимир Зеленский сказал, что кроме первых захваченных в плен солдат из КНДР, безусловно, будут и другие. Украина готова передавать Ким Чен Ыну его людей, если он может организовать их обмен на наших воинов, находящихся в плену в РФ.

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