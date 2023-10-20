Пытался залечь на дно: СБУ задержала любителя 'русского мира', получившего от оккупантов 'должность' в Харьковской области. Фото

Служба безопасности Украины задержала в Харьковской области любителя "русского мира", который во время оккупации региона добровольно пошел на сотрудничество с врагом и получил руководящую должность. Колаборантом оказался бывший инженер Купянского управления магистральных газопроводов.

Об этом сообщили в официальном Telegram-канале СБУ. Как отмечается, во время временной оккупации города он поддерживал российских захватчиков и согласился возглавить созданное врагом местное "газораспределительное предприятие".

На указанной должности коллаборант заставлял своих подчиненных копать траншеи и другие фортификационные укрепления для оккупантов. Кроме того, он давал рекомендации командованию российских войск относительно локаций для маскировки их бронетехники и боеприпасов на территории района.

Также вражеский приспешник принимал участие в подготовке объектов оккупационных органов и военных группировок Российской Федерации к отопительному сезону прошлого года.

После освобождения Купянска коллаборант пытался избежать правосудия и скрыться. Однако сотрудники Службы безопасности установили его местонахождение и задержали его.

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Собрав достаточно доказательств, следователи СБУ объявили ему подозрение по части 1 статьи 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору).

В настоящее время в отношении фигуранта рассматривается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. За такое правонарушение мужчине может быть назначено наказание в размере до 12 лет лишения свободы.

Специальные операции проводились сотрудниками Службы безопасности Украины в Харьковской области по процессуальному руководству областной прокуратуры.

Ранее сотрудники Службы безопасности Украины объявили о подозрении еще одному коллаборанту из многочисленных приспешников одиозного Виктора Медведчука. Им стал Максим Гольдарб, ведущий телеканала, транслирующий кремлевские нарративы и глава запретной политической силы "Союз левых сил".

Как сообщал OBOZ.UA, Служба безопасности Украины задержала "на горячем" агента ФСБ РФ, корректировавшего российские удары по Харькову. Предателем оказался работник фармацевтической компании – за деньги он фиксировал, в частности, последствия атак на заводы оборонно-промышленного комплекса.

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