Пытаются переложить вину: Маляр объяснила, что стоит за фейками россиян о потерях Украины в Бахмуте

В Министерстве обороны Украины предупредили, что российская пропаганда распространяет фейки о потерях нашего государства в боях на Бахмутском направлении. Таким образом, враг пытается сформировать недоверие к решениям военного руководства и переложить вину за погибших украинцев.

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Об этом написала на своем канале в Telegram заместитель главы ведомства Анна Маляр. Она отметила, что россияне понимают, что эта тема для украинского народа чувствительна.

"Они и цифры фейковые распространяли, и кладбища наши показывали, и нашими словами о них пересказывали как якобы у нас равнодушно относятся к телам погибших. Еще один бесполезно созданный российский нарратив. Дело в том, что такие вопиющие факты войны невозможно перебить извращением реальности в соцсетях или СМИ", – говорится в сообщении.

Маляр подчеркнула, что на самом же деле факты очевидны: каждая смерть украинского военного или гражданского – это прямое следствие российской агрессии. К тому же у оккупантов есть выбор – они могут забрать свои войска из Украины, а у нас выбора нет – мы защищаем свое государство.

Она также в очередной раз акцентировала, что потери российских захватчиков несравнимо выше.

"К сожалению, цена свободы нашего государства высока – это погибшие герои. Мы завершим то, что они не успели, – уничтожим врага и освободим наши земли. Вечное уважение и память каждому погибшему защитнику", – написала заместитель министра обороны.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Маляр отметила, что российские оккупанты активно наступают на востоке Украины. В частности, войска РФ увеличили количество артиллерийских и авиационных ударов в районе Бахмута.

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