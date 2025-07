Пытаются создать "буферную зону": в ISW оценили цель продвижения войск РФ на северо-востоке Харьковщины

Российские войска недавно продвинулись от международной границы в направлении Великого Бурлука на северо-востоке Харьковской области. Вероятно, враг намеривается связать свои операции возле Волчанска с операциями у Двуречной, возможно, для содействия своим усилиям по созданию "буферной зоны" вдоль границы.

В течение последних двух лет войны указанный район был в значительной степени неактивен, и передислокация оккупантов говорит о том, что военное командование РФ может готовиться там к началу более скоординированной наступательной операции. Такое предположение озвучил Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Продвижение войск РФ

Геолокационные кадры, опубликованные 12 июля, указывают на то, что оккупанты недавно продвинулись к юго-западу от Мелового (северо-восточнее Великого Бурлука). Согласно данным ISW, подразделения российского 83-го мотострелкового полка (69-я мотострелковая дивизия, 6-я общевойсковая армия, Ленинградский военный округ) и 72-й мотострелковой дивизии (44-й армейский корпус, ЛВО) впервые продвинулись в центр Мелового в начале июля 2025 года. Еще в марте и апреле части 83-го полка отражали ограниченные украинские атаки на северо-западе Белгородской области РФ, а части 72-й дивизии участвовали в боях на Курщине и наступлении на север Сумской области весной и в начале лета 2025-го.

"По сообщениям, некоторые подразделения 72-й мотострелковой дивизии сегодня продолжают действовать на севере Сумской области, хотя российское военное командование, похоже, недавно передислоцировало другие подразделения дивизии и 83-го полка на направление Великого Бурлука", – говорится в сводке.

Цель российского продвижения

Аналитики отметили, что этот район международной границы между Волчанским и Купянским направлениями в течение последних двух лет войны был в значительной степени неактивен. А поэтому передислокация туда подразделений полка и дивизии свидетельствует о том, что российское военное командование может готовиться к началу более скоординированной наступательной операции в этом районе.

Спикер оперативной тактической группировки войск "Харьков" подполковник Павел Шамшин заявил 8 июля, что российские войска усилили свои атаки в районе Мелового и используют артиллерийскую и беспилотную поддержку для нанесения ударов по украинским позициям. Российские милитаристы 12 июля хвастались, что их войска обстреливают Хатное (юго-западнее Мелового) и Великий Бурлук, "чтобы облегчить дальнейшее продвижение" в направлении Хатнего и Амбарного (южнее Мелового). Генеральный штаб ВСУ сообщил, что российские войска также атакуют в районе Чугуновки (северо-западнее Мелового).

Еще в январе 2025 года российские и украинские источники предполагали, что российские войска намеревались наступать на Великий Бурлук с северо-запада около Волчанска и с юго-востока около Двуречной. А ISW отметил в то время, что ВС РФ могут потратить от шести месяцев до года, пытаясь продвинуться к Великому Бурлуку из этих районов, прежде чем смогут реально угрожать населенному пункту.

"Российские войска не смогли добиться каких-либо существенных успехов в направлении Великого Бурлука из Волчанска или Двуречной за последние шесть месяцев, и их командование, по-видимому, активизирует еще один путь продвижения к поселку", – предположили аналитики.

Перспективы продвижения оккупантов

Отмечается, что за последние 10 дней российские войска продвинулись примерно на пять километров от государственной границы и, по всей видимости, сохраняют позиции примерно в 16 км к северо-востоку от Великого Бурлука. Предполагается, что они попытаются расширить свой выступ к северо-востоку от поселка и захватить Хатнее, прежде чем наступать дальше в направлении населенного пункта.

Российским войскам также придется иметь дело с водными объектами в этом районе, включая реку Великий Бурлук, протекающую вдоль линии Шевченково – Михайловка – Великий Бурлук. И эта линия населенных пунктов может представлять серьезную проблему для врага, если ВСУ решат занять здесь оборону.

"Российскому военному командованию почти наверняка потребуется дополнительно усилить подразделения в этом районе, если оно намерено провести организованную наступательную операцию на Великий Бурлук, и Россия может усилить эти усилия быстрее, если ее войскам удастся быстро продвинуться в этом ранее неактивном районе", – предполагают в ISW.

По мнению экспертов, захват Великого Бурлука осложнит оборону Украины на направлениях Волчанска и Двуречной, поскольку российские войска, вероятно, смогут использовать ствольную артиллерию с достаточно близкого расстояния, чтобы перекрывать украинские наземные линии связи, а также наносить удары по передовой и тыловым украинским позициям в обоих направлениях.

"Крах обороны Украины в этих районах позволит российским войскам создать предполагаемую "буферную зону" для защиты Белгородской области от украинских обстрелов по крайней мере в одном районе северной части Харьковщины. Линия Волчанск – Великий Бурлук – Двуречная также может служить важным оборонительным рубежом в пределах российской "буферной зоны" на севере Харьковщины, если они смогут объединить свои наступления с этих трех направлений в среднесрочной и долгосрочной перспективе", – оценил ситуацию Институт изучения войны.

Как сообщал OBOZ.UA, по подсчетам The Economist, начатое в мае 2025 года так называемое летнее наступление армии РФ на Украину стало для нее самым дорогим по цене потерь личного состава с начала вторжения. Так, с 1 мая по начало июля Россия потеряла около 31 000 военных только погибшими.

