Летнее наступление на Украину стало самым смертоносным для России за всю войну – The Economist

Новый этап большой войны в Украине, который Россия начала в мае 2025 года, стал для нее самым дорогим по цене человеческих жизней. Именно летнее наступление нанесло армии РФ наибольшие потери с начала вторжения.

Видео дня

Об этом сообщает The Economist. По подсчетам журналистов, с 1 мая по начало июля Россия потеряла около 31 тысячи военных только погибшими.

Это больше, чем на любом другом этапе войны. В общем, за все время полномасштабного вторжения РФ потеряла от 900 тысяч до 1,3 миллиона человек, из которых 190–350 тысяч — безвозвратные потери.

Для оценки потерь аналитики The Economist использовали собственную модель, основанную на открытых источниках: данных западных разведок, независимых исследователей и спутниковых снимках перемещения войск.

Отмечается, что хотя темпы продвижения России сейчас одни из самых высоких за последние два года, стратегических результатов это не приносит. За последний год РФ оккупировала каждые 0,038 квадратных километра продвижения ценой жизни одного солдата.

Если темп сохранится, полный захват четырех аннексированных регионов (Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей) может произойти не раньше февраля 2029 года. А на полный захват Украины, по той же логике, понадобится еще 89 лет.

Относительно потерь ВСУ The Economist отмечает, что данных недостаточно. По информации платформы UALosses, количество погибших украинских военных с начала полномасштабной войны составляет от 73 до 140 тысяч.

Несмотря на масштабные потери, Путин считает, что российское преимущество на фронте растет и что украинская оборона может рухнуть в ближайшие месяцы. Именно поэтому, по мнению источников газеты, Кремль не рассматривает варианты прекращения боевых действий без уступок от Киева.

При этом военные аналитики убеждены: лето 2025 года может стать последним шансом для России на большой прорыв. Армия РФ сталкивается с дефицитом бронетехники и нехваткой личного состава, а пленные российские офицеры называют летнее наступление "последним рывком".

Как сообщал OBOZ.UA, украинские воины уничтожили российский ЗРК "Бук-М1" стоимостью около $10 млн. Оккупанты пытались замаскировать комплекс в лесополосе, однако попытка оказалась неудачной.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!