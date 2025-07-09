'Результат не заставляет себя ждать': украинские воины уничтожили российский ЗРК 'Бук-М1' стоимостью около $10 млн. Видео

Украинские воины продолжают "демилитаризировать" оккупационную российскую армию. Недавно защитники испепелили еще один российский ЗРК "Бук-М1" стоимостью около 10 млн долларов.

Видео дня

Оккупанты пытались замаскировать комплекс в лесополосе, однако попытка оказалась неудачной: украинские дроны отследили "Бук" еще на подъезде к укрытию. Феерическое видео работы бригады "Черный лес" и 413 отдельного батальона беспилотных систем "Рейд" показали в Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины.

"Уничтожен очередной российский ЗРК "Бук-М1" стоимостью около $10 млн. На видео — совместная работа бригады "Черный лес" и 413 отдельного батальона беспилотных систем "Рейд".

Сами исполнители "демилитаризации" подчеркнули: "Когда современные, технологические и мотивированные подразделения объединяют усилия — результат не заставляет себя ждать".

На видео видно, как украинские воины с помощью дронов "сопровождают" российский "Бук-М1" до небольшой лесополосы, где россияне заводят ЗРК в заранее приготовленное замаскированное укрытие.

Именно туда и прилетела "кара с неба", приведенная в действие украинскими защитниками. Как видно из опубликованных кадров, вражеский комплекс сгорел дотла.

На якому саме напрямку було завдано нищівного удару – не уточнюється.

Советский самоходный зенитно-ракетный комплекс "Бук" предназначен для борьбы с маневровыми аэродинамическими целями – крылатыми ракетами, управляемыми бомбами, самолетами, вертолетами, БпЛА и т.д. – на малых и средних высотах (от 30 м до 14-18 км), в условиях интенсивного радиопротиводействия.

Работы над ним начались еще в 1972 году, главным разработчиком был назначен НИИ Приборостроения. Первая модификация нового комплекса была принята на вооружение в 1979-м. С тех пор был создан ряд модификаций комплекса, среди которых – "Бук-М1-2", "Бук-М2", "Бук-М3".

Именно из "Бук-М1" россияне сбили пассажирский самолет Малазийских авиалиний, выполнявший рейс МН17, 17 июля 2014 года над Донецкой областью. Тогда погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа.

За время полномасштабного вторжения украинские военные неоднократно захватывали или уничтожали различные составляющие комплекса (командные пункты, РЛС, транспортно-заряжающие машины, пусковые установки и т.д.) различных моделей "Буков".

Напомним, ранее стало известно, что в ночь на 9 июля во временно оккупированной Ясиноватой зафиксировано попадание в склад оккупантов. Также под ударом оказалось место дислокации захватчиков. Зарево от пожаров, которые россияне не могли потушить почти до утра, было видно издалека.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!