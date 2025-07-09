Зарево было видно издалека: в Ясиноватой зафиксировано попадание в склад оккупантов. Фото

Ночью 9 июля во временно оккупированной Ясиноватой под Донецком прогремели взрывы. После них вспыхнул пожар, который захватчики не могли потушить вплоть до утра.

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Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко. По его данным, Силы обороны попали по складу оккупантов.

"Ясиноватая. Ночью, между 00:00 и 01:00, зафиксировано попадание в склад оккупантов. Возник пожар, который тушили почти до утра. Последствия – уточняем", – указано в сообщении.

Российские паблики на оккупированной Донетчине "бавовну" подтвердили: у них около 2 часов ночи появились однотипные сообщения с фото пожара и словом "Ясиноватая" – без всяких уточнений и дополнительной информации.

Напомним, на днях воины из подразделений ССО поразили российский аэродром "Борисоглебск". В Генштабе заявили о повреждении самолетов и склада с управляемыми авиабомбами.

Кроме того, на оккупированной части Донбасса взрывы раздавались в Макеевке и Харцызске.

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