На оккупированной части Донбасса снова громко: взрывы фиксируют в Макеевке и Харцызске. Фото и видео

Во временно оккупированной войсками России части Донецкой области снова пожаловались на взрывы. Вечером в четверг, 3 июля, новые взрывы зафиксировали в городах Макеевка и Харцызск (оккупированы с 2014 года).

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Соответствующие фото и видео публикуют местные каналы в Telegram. На кадрах видно пожары и дым от вероятных прилетах по российских захватнических войсках.

Дым после взрывов в Харцызске:

Взрывы в Макеевке на Донетчине:

Отметим, что в Силах обороны Украины взрывы на захваченной врагом части Донетчины пока не комментировали. Сами россияне пока также молчат о прилетах.

Днем ранее, 2 июля, в Харцызске также прогремели взрывы. Оккупационные власти самопровозглашенной "республики" подтвердили факт обстрела. В Службе безопасности Украины подтвердили, что украинские БПЛА атаковали российские склады боеприпасов в районе оккупированного Харцызска.

Склады были поражены в селе Великое Орехово неподалеку от города. На территории вражеского объекта началась мощная вторичная детонация боеприпасов и пожар.

Как сообщал OBOZ.UA, в оккупированном Луганске СБУ ликвидировала бывшего так называемого мэра города Манолиса Пилавова. Он возглавлял оккупационную администрацию Луганска с 2014-го по 2023 год. Предатель погиб в результате подрыва взрывчатки.

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