В оккупированном Харцызске прогремели взрывы: сообщают о прилете в склад с боекомплектом. Фото и видео

На складах боеприпасов в оккупированном Харцызске Донецкой области ночью 2 июля прогремел сильный взрыв якобы из-за обстрела города военными Вооруженных Сил Украины. На месте вспыхнул пожар, во время которого сейчас продолжаются вторичные детонации.

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О взрывах на складах в оккупированном городе сообщают сами горожане. Они массово выкладывают в сети видео с места событий.

Оккупационные власти самопровозглашенной "республики" подтвердили факт обстрела, но заявили лишь о поврежденных домах, а именно – выбитые стекла в нескольких квартирах мирных жителей.

Пропагандистские паблики россиян также утверждают, что в сети распространяются "вбросы" о попадании в склад БК. Однако первый взрыв был настолько мощным, что его слышали в близлежащих районах.

Официального подтверждения Генштаба факта нанесения удара по складам боеприпасов в Харцызске пока нет.

Харцызск находится под российской оккупацией с весны 2014 года. Но, судя по комментариям в самих видео, местные жители искренне радуются точному удару ВСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале января текущего года Вооруженные Силы Украины также нанесли высокоточный удар по командному пункту 8-й гвардейской общевойсковой армии РФ, который находился в Харцызске.

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