ВСУ поразили командный пункт 8-й гвардейской общевойсковой армии РФ в Донбассе: что известно

В среду, 8 января, украинские военные поразили командный пункт 8-й гвардейской общевойсковой армии РФ в Донецкой области. Оккупанты использовали данное здание для того, чтобы атаковать наших защитников и мирных жителей.

Видео дня

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ. Командный пункт находился в городе Харцызск.

"Сегодня Вооруженные Силы Украины нанесли высокоточный удар по командному пункту 8-й гвардейской общевойсковой армии РФ, который находился в городе Харцызск Донецкой области. Российские оккупационные войска использовали данное здание для координации атак против Вооруженных Сил Украины и гражданского населения, в частности жителей Курахового", – говорится в сообщении.

Видео с последствиями прилета распространяются в российских Telegram-каналах.

По словам Генштаба, Силами обороны были приняты все необходимые меры, чтобы минимизировать риски для гражданских лиц.

Напомним, 7 января наши Вооруженные силы нанесли удар по командному пункту российских оккупантов в Курской области. В результате атаки были поражены морпехи из 810 бригады морской пехоты Черноморского флота РФ. Командный пункт размещался в районе слободы Белая, районного центра Беловского района Курской области Российской Федерации.

Как сообщал OBOZ.UA, 25 декабря, Силы обороны нанесли ракетный удар по Льгову Курской области РФ. Там было атаковано здание сахарного завода, где размещались российские военные. После удара по ПУ 810 бригады враг понес потери офицерского состава.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!