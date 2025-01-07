ВСУ ударили по командному пункту российских морпехов в Курской области: подробности

Силы обороны 7 января нанесли удар по командному пункту российских захватчиков на Курщине. Поражены морпехи из 810 бригады морской пехоты Черноморского флота РФ.

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Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины. Там заверили: Силы обороны и дальше будут использовать все средства и малейшие возможности уничтожать российскую оккупационную армию, что несет угрозу государству и народу Украины.

Пораженный командный пункт располагался в районе слободы Белая, являющейся районным центром Беловского района Курской области Российской Федерации.

"7 января 2025 года Вооруженные Силы Украины нанесли высокоточный удар по командному пункту 810 отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил Российской Федерации в районе населенного пункта Белая (Курская область)", – отмечено в сообщении.

Деталей по поводу последствий поражения в Генштабе не раскрыли. Но заверили: к подобным ударам оккупационному войску следует привыкать.

"Такие огневые поражения являются неотъемлемой частью боевых операций подразделений Сил обороны Украины, ведущих боевые действия на территории российской федерации. Вооруженные Силы Украины будут использовать все доступные средства для уничтожения вооруженных формирований Российской Федерации, которые угрожают безопасности граждан Украины", – подчеркнули в ГШ ВСУ.

Напомним, ранее руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что в Курске был атакован важный военный объект России. Случилось это 5 января.

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