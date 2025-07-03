СБУ ликвидировала экс-главу оккупационной администрации Луганска. Видео

3 июля во временно оккупированном Луганске Служба безопасности Украины ликвидировала бывшего так называемого мэра города Манолиса Пилавова. Он возглавлял оккупационную администрацию Луганска с 2014 по 2023 годы. Предатель погиб в результате подрыва взрывчатки.

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Об этом сообщили OBOZ.UA источники в спецслужбах. В соцсетях обнародовали видео с места ликвидации Пилавова.

Взрыв прогремел в центральном районе оккупированного Луганска. Как видно из кадров, в результате подрыва двухэтажное здание подверглось частичному разрушению.

Российские СМИ сообщали о взрыве и одном погибшем, назвав фамилию Пилавова. Между тем оккупационные власти не прокомментировали ликвидацию коллаборанта.

Манолис Пилавов был одним из идеологов так называемой "Луганской народной республики", соратником гауляйтера Игоря Плотницкого. Он лично участвовал в свержении государственного строя.

Что известно о Пилавове

Манолис Пилавов 1964 года рождения. На протяжении длительного времени занимал должности в органах местного самоуправления Луганска и занимался управленческой деятельностью в коммунальной сфере.

В 1990-1998 годах возглавлял ЖЭУ №3 жилищно-эксплуатационного объединения Ленинского района, жилищно-эксплуатационные объединения Каменнобродского и Октябрьского районов, а также работал заместителем начальника управления жилищным хозяйством Луганского горисполкома.

Был генеральным директором ОКП "Лугансквода".

Работал заместителем председателя Каменнобродского райсовета Луганска, а впоследствии стал первым заместителем Луганского городского головы.

В 2010 году стал депутатом Октябрьского районного совета Луганска от "Партии регионов".

В сентябре 2014 года Пилавов лично агитировал во дворах Луганска в поддержку так называемой "ЛНР" и участвовал в публичных мероприятиях, организованных оккупантами.

За верную службу "русскому миру" его назначили главой так называемой "администрации Луганска".

С 2015 года коллаборационист Манолис Пилавов находился в розыске по статье 109 УКУ (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя, захват государственной власти),

В 2019 году президент Украины Владимир Зеленский ввел против Пилавова санкции сроком на три года.

А с октября 2022 года он входит в санкционный список Совета национальной безопасности и обороны как лицо, прямо или косвенно поддержавшее вооруженную агрессию России против Украины.

Окончательных "санкций" от СБУ Пилавов не пережил, закончив свой путь предателя 3 июля 2025 года.

Манолиса Пилавова обвиняли по трем статьям:

ст. 109 УКУ (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя (захват государственной власти);

ст. 110 УКУ (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ст. 258-3 УКУ (создание террористической группы или террористической организации).

Как сообщал OBOZ.UA, 3 июля в оккупированном Луганске прогремел взрыв возле музея, где открывали выставку о "СВО". Оккупанты заявили, что в результате взрыва один человек погиб и еще трое пострадали. По информации российских пропагандистов, в результате взрыва в центре города погиб так называемый бывший мэр Луганска Манолис Пилавов.

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