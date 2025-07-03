В оккупированном Луганске прогремел взрыв возле музея, где открывали выставку о 'СВО': говорят, что есть жертва и раненые. Видео

Днем 3 июля во временно оккупированном Луганске прогремел взрыв. Оккупанты пожаловались, что прилет был в самом центре захваченного областного центра.

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По предварительным данным, в результате атаки есть погибший и раненые. Об этом пишут российские пропагандистские Telegram-каналы.

Кремлевские пропагандисты признались, что взрыв в Луганске произошел недалеко от краеведческого музея, где проходило открытие выставки, посвящённой войне РФ против Украины. Оккупанты заявили, что в результате взрыва один человек погиб и еще трое пострадали. Позже оккупанты сообщили, что число погибших выросло до двух человек.

Взрыв произошел недалеко от краеведческого музея, где оккупанты собирались с 3 по 21 июля проводить выставку фотографий и личных вещей российских захватчиков.

Через некоторое время захватчики выдали очередную версию происшествия. Пропагандисты рассказали, что в центре Луганска мог быть не прилет, а детонация взрывного устройства.

Напомним, вечером 2 июля дроны Службы безопасности Украины атаковали временно оккупированный город Харцызск Донецкой области. Целью БПЛА в районе населенного пункта стали российские склады боеприпасов. Склады были поражены в поселке Великое Орехово неподалеку от Харцызска.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 30 июня в оккупированных Донецке и Ясиноватой, а затем и в Луганске прогремели взрывы. В сети заявили, что поражение нанесли крылатые ракеты.

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