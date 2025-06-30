В оккупированных Донецке и Ясиноватой прогремели взрывы: сообщают о прилетах Storm Shadow. Фото и видео

Вечером 30 июня в оккупированных Донецке и Ясиноватой прогремели взрывы. Предварительно, речь идет о прилетах крылатых ракет.

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Фото и видео объективного контроля подтверждают пожар и задымление. Вероятными целями ударов называют железнодорожную станцию, местность вблизи металлургического завода Донецка, штаб 8-й общевойсковой армии ВС РФ – но эта информация пока не является подтвержденной.

На одной из записей слышны звуки полета двух ракет:

Возможное поражение штаба оккупантов:

Telegram-канал monitoring предположил, что Силы обороны могли впервые за долгое время применить ракеты Storm Shadow/SCALP для обстрела военной инфраструктуры врага. Некоторые другие источники намекали на работу украинского "Сапсана".

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко написал около 22:20: "Ювелирная работа по россиянам во временно оккупированном Донецке. Там очень жирно".

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