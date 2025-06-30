В оккупированных Мелитополе и Крыму ночью прогремели взрывы: появились подробности

Ночью в понедельник, 30 июня, взрывы прогремели в захваченном россиянами городе Мелитополь на Запорожье. Также громко было во временно оккупированном Крыму, где перекрыли Крымский мост и внезапно подняли в воздух вертолеты.

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Вероятно, они подверглись атаке беспилотников, местные указывали, что есть последствия. Об этом сообщается в Telegram-канале руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко.

Отмечается, что под массированную атаку БПЛА попал район между Мелитополем и Якимовкой в промежутке между 23:10 и 00:48. Ближе к полуночи местные заявили о "нескольких последствиях на земле".

Кроме этого, около 23:40 над городом заметили пролет самолета в сторону Украины и, по словам очевидцев, "неизвестного объекта, с необычным звуком" – в направлении Крыма.

Сообщается, что на полуострове взрывы раздавались в его северной и западной части между 23:00 и 00:00. Также фиксировалась работа российской ПВО в восточной части над Азовским морем, в частности в районе Чонгар – Гениченск. Последствия уточняются.

По данным мониторингового канала "Крымский ветер", во время взрывов оккупанты перекрывали движение автотранспорта на Крымском мосту. А с аэродрома "Кача" подняли в воздух вертолеты.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 28 июня Служба безопасности Украины провела операцию по поражению аэродрома "Кировское" в Крыму: там были уничтожены три российских вертолета и ЗРПК "Панцирь-С1". Вечером следующих суток в районе военного объекта все еще бушевал пожар, который оккупанты не могли потушить.

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