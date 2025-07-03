Дроны СБУ взорвали российские склады боеприпасов возле временно оккупированного Харцызска: была мощная детонация

Вечером 2 июля дроны Службы безопасности Украины атаковали временно оккупированный город Харцызск Донецкой области. Целью БПЛА в районе населенного пункта стали российские склады боеприпасов.

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Склады были поражены в селе Великое Орехово неподалеку от Харцызска. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

По информации Службы безопасности, первые взрывы на складах боеприпасов прогремели около 22:00 часов 2 июля. После этого на территории вражеского объекта началась мощная вторичная детонация боеприпасов и пожар.

В СБУ отметили, что Харцызск расположен недалеко от временно оккупированных Макеевки и Донецка и имеет важное стратегическое значение, потому что используется россиянами как тыловая база. Враг разместил там командные пункты, логистические центры и склады с боеприпасами.

"СБУ продолжает системную работу по ослаблению тыловых баз армии России. Каждая подобная спецоперация снижает наступательный потенциал врага", – говорится в сообщении ведомства.

Напомним, в ночь на 3 июля дроны-камикадзе атаковали Липецкую область РФ. Целью атаки стал завод "Энергия", который специализируется на производстве химических источников тока. После атаки на территории предприятия поднялся огромный столб черного дыма.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 30 июня в оккупированных Донецке и Ясиноватой, а затем и в Луганске прогремели взрывы. В сети заявили, что поражение нанесли крылатые ракеты.

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