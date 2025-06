Пытаются выровнять линию фронта: в ISW указали, какая цель скрывается за продвижением войск РФ к Днепропетровщине

Российские войска в ходе атак прошли вперед в районе западной границы Донецкой области в рамках многоцелевых усилий по продвижению на Днепропетровщину, которые приносят им потери. Вероятно, враг пытается выровнять линию фронта на Новопавловком направлении, чтобы продвинуться в соседнюю область.

Для страны-агрессора, в частности ее диктатора Путина, все эти усилия имеют символическое значение. Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) от 12 июня.

Продвижения войск РФ

Аналитики ссылаются на геолокационные кадры, опубликованные 11 июня, которые показывают, что российские войска продвинулись вдоль трассы Т-0428 Курахово –Новопавловка и вплотную приблизились к границе Донецкой и Днепропетровской областей к северо-западу от Новоукраинки.

"Это продвижение указывает на то, что российские войска, вероятно, захватили Новоукраинку, Зеленый Кут, Алексеевку и Багатырь (вдоль трассы Т-0428 к западу и северо-западу от Курахово)", – предположил в ISW.

Российские милитаристы наступление на административнрй границе областей в районе Новоукраинки приписывают пехотным подразделениям 114-й мотострелковой бригады ВС РФ. Они утверждали, что те же силы ведут бои также в районе Зеленого Кута и Алексеевки.

Никаких доказательств этим заявлениям нет. Но, по предположению военных экспертов, войска РФ пытаются продвинуться к границе областей по крайней мере с двух направлений. Во-первых, с востока по линии Новониколаевка – Новоукраинка подразделениями Центральной группировки войск, в том числе 114-й мотострелковой бригады, 90-й танковой дивизии и 55-й мотострелковой бригады. Во-вторых, с юга от направления Великой Новоселки подразделениями Восточной группировки войск. Минобороны России 11 июня заявило, якобы неуказанные части Восточной группировки войск "достигли границы" Донецкой и Днепропетровской областей в неуказанном районе, вероятно, в направлении Великой Новоселки.

Цель усилий России

В ISW предполагают, что российские войска пытаются выровнять линии фронта на Новопавловском направлении, чтобы продвинуться в Днепропетровскую область. По словам аналитиков, отдельные оккупанты могли "впервые пересечь границу областей" к северо-западу от Горихово (к северо-западу от Украинки и к юго-востоку от Новопавловки) еще 9 июня и, вероятно, теперь попытаются обеспечить дальнейшее продвижение, чтобы выровнять текущие выступы возле Горихово и Новоукраинки.

Связанный с Кремлем российский блогер заявил, что российские войска также пытаются выровнять линию фронта возле Удачного (к северо-востоку от Новопавловки вдоль трассы Т-0406 Покровск – Межовая) и Муравки (к юго-востоку от Удачного и к северу от Горихово).

Спикер Сил обороны Юга полковник Вячеслав Волошин 12 июня сообщил, что за последние сутки российские войска провели 46 атак на Новопавловском направлении, охватывающем линию фронта на западе Донетчины (в районе ее соединения с Запорожской и Днепропетровской областями). Он отметил, и что это самая активная вражеская атака в этом районе с начала полномасштабного вторжения.

По его словам, в штурмы россияне идут пешком, однако их прикрывают авиация, артиллерия и дроны. Кроме того, оккупанты используют мотоциклы в атаках, чтобы попытаться быстро продвинуться и затруднить ВСУ укрепление этого района.

"Кремлевские чиновники и российские пропагандисты уже представили усилия армии РФ по продвижению в Днепропетровскую область как попытки создать "буферную зону". Это указывает на то, что Россия по-прежнему имеет более широкие территориальные амбиции в Украине за пределами территорий, которые она незаконно аннексировала", – констатировал ISW.

Украинский капитан, действующий в этом районе фронта, в статье Wall Street Journal от 11 июня сообщил, что выход на границу Днепропетровской области имеет символическое значение для России и что в последние месяцы российские войска несут высокие потери в личном составе во время атак на открытой местности с целью достижения этих заявленных информационных целей.

Как сообщал OBOZ.UA, исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло отметил, что попытки России вести наступление на Днепропетровщину являются информационно-психологической операцией. Враг пытается создать у украинцев и западных союзников впечатление, будто бы украинский фронт вскоре посыплется. Еще одна цель страны-агрессора – сугубо террористическая.

