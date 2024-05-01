Работа настоящего мастера: оператор FPV-дрона ВСУ достал оккупантов буквально в норе. Видео

Воины Вооруженных сил Украины показали новое видео ликвидации живой силы противника на Авдеевском направлении фронта. Оператор FPV-дрона продемонстрировал тонкое мастерство, доставив российским захватчикам "бавовну", несмотря на то, что они прятались в "норе" – блиндаже с небольшим входом.

Сложную операцию выполнил военнослужащий 25 отдельного штурмового батальона 47 отдельной механизированной бригады. Пресс-служба 47 ОМБр ВСУ показала соответствующий ролик на своем канале в Telegram в среду, 1 мая.

"Работа настоящего мастера... Аэроразведчики обнаружили двух оккупантов, которые довольно расслабленно шли к своей норе. То, как направили туда ударный дрон, уничтожив врагов, заслуживает уважения", – написали в посте представители бригады.

В видео объединены кадры, снятые самим FPV-дроном, а также изображение с камеры беспилотника, который выполнял функцию разведчика.

Сильный и яркий взрыв в укрытии российских оккупантов не оставил захватчикам шансов.

Как писал OBOZ.UA, недавно в сети появилось видео вероятного удара ракеты ATACMS с кассетной боевой частью по тренировочной базе противника на временно оккупированной части Луганской области. Силы обороны ликвидировали живую силу ВС РФ.

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