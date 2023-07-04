'Работа не останавливается': Наев рассказал, как продвигается укрепление северной границы. Видео

На севере Украины проходят мероприятия по усилению защиты государственной границы. Приграничные районы усиливаются как личным составом, так и боевой техникой.

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На севере также идет строительство противотанковых заграждений, обустройство минных полей и укрепление всей линии обороны. Об этом рассказал командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.

Он отметил, что после событий вокруг Запорожской атомной станции, которую российские оккупанты заминировали и могут взорвать, было принято решение об усилении северной границы Украины как личным составом, так и боевой техникой.

"Работаем на северном направлении. Война продолжается, мы осознаем это и делаем все, чтобы укрепить наши оборонительные способности. Служба безопасности, Национальная полиция и Национальная гвардия отлично выполняют свои задачи в северной операционной зоне. Мы сегодня проверили готовность объекта критической инфраструктуры к охране и обороне его при разных сценариях. Ребята, выполнявшие эту задачу, показали свои высочайшие качества, умения и навыки", – заявил Наев.

Командующий ОС ВСУ заверил, что ситуация на северных рубежах государства находится под контролем защитников Украины. Работа по укреплению северных границ не прекращалась с момента освобождения северных регионов государства и продолжается в прямом смысле круглосуточно. По словам Наева, на пограничье строятся противотанковые заграждения, обустраиваются минные поля и укрепляется вся линия обороны.

"Сегодня на участке государственной границы были проверены его обустройство и готовность сил Государственной пограничной службы Украины к выполнению присущих им задач. Все полностью под контролем. Мы продолжим делать все необходимое, чтобы враг, который попытается ступить на украинскую землю, почувствовал силу и мощь Сил обороны. Двигаемся дальше", – сказал командующий ОС ВСУ.

Наев подчеркнул, что работа украинской разведки и предыдущий опыт, позволивший изучить врага, позволяют командованию Сил обороны достаточно точно прогнозировать планы захватчиков. И после боевого слаживания украинские воины, убеждает командующий, "готовы уничтожить любого, кто посягает на нашу территорию".

Напомним, 26 июня Наев заявил, что Украина завершила строительство полосы психологически-тактических препятствий на севере. Процесс строительства длился более полугода, за это время создано более 50 подобных баз.

Тысячи солдат, прошедших учения, уже уничтожают врага на востоке и других направлениях нашей страны, заявил Наев.