Украина завершила строительство полосы препятствий на севере: Наев раскрыл подробности и рассказал о подготовке бойцов

В Северной операционной зоне завершено строительство психологически-тактических полос препятствий. Процесс строительства длился более полугода, за это время создано более полусотни подобных баз.

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Тысячи солдат, прошедших здесь обучение, уничтожают врага на востоке и других направлениях нашей страны. Об этом рассказал командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По словам Наева, обучение бойцов на всех тренировочных базах в Северной операционной зоне продолжается постоянно в режиме 24/7. Также он подчеркнул, что во время ротации бойцы передают свой боевой опыт новоприбывшим защитникам страны.

Таким образом создаются новые штурмовые группы для нанесения решающего удара по врагу.

"За эти полгода мы подготовили более 1000 военнослужащих, которые выполняли задания на Бахмутском, Угледарском, Авдеевском направлениях. Будут продолжать выполнение этих заданий для уменьшения вражеской силы", – заявил Наев.

Напомним, британский отставной генерал Ричард Даннат заявил, что главарь частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин, находясь в Беларуси, может представлять угрозу для Украины. Возможно, "повар Путина" будет готовить нападение своих наемников на Киев с территории Беларуси.

После этого командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев в ответ на тревожные предупреждения о вероятной подготовке частной военной компании "Вагнер" к новому нападению на Украину со стороны Беларуси поспешил успокоить взволнованных сограждан. По его словам, ситуация на севере нашего государства остается стабильной и контролируемой.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 22 июня в Беларуси находятся около 1,5 тысячи российских оккупантов. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено. Пограничники заверили, что в настоящее время повторное вторжение на территорию Украины по направлению Беларуси невозможно.

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