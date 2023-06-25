'Граница под защитой!' Наев оценил реальность нападения ПВК 'Вагнер' на Киев с территории Беларуси

Командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев в ответ на тревожные предупреждения о вероятной подготовке частной военной компании "Вагнер" к новому нападению на Украину со стороны Беларуси, поспешил успокоить взволнованных сограждан. По его словам, что ситуация на севере нашего государства остается стабильной и контролируемой.

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Слова военного передает Telegram-канал Сил обороны. Наши войска продолжают наращивать оборонные средства на фоне всех вероятных рисков со стороны оккупантов.

"В усиленном режиме работают все службы от разведки до инженерных войск. Пока не наблюдается ни наращивание техники, ни живой силы противника. Граница государства под надежной защитой в режиме 24/7", – подчеркнул представитель наших войск.

Наев добавил, что вся решимость врага все же преодолеть препятствия, установленные украинскими пограничниками, обернется для него самоубийством. Украинские защитники готовы дать достойный ответ любому, кто решается пересечь государственный рубеж с оружием в руках.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что после неудавшегося переворота в России его идейный вдохновитель Евгений Пригожин отправился на территорию Беларуси. Предварительно причины такого выбора неизвестны, однако не исключено, что это было формальное условие для закрытия уголовного дела по госизмене, которое одиозному лидеру армии наемников уже успело объявить МВД РФ.