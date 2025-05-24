Работа Patriot усложнилась: Игнат рассказал, как Россия модернизировала свою баллистику

Страна-агрессор Россия модернизировала свои баллистические ракеты, которыми атакует Украину, и это усложнило работу для систем противовоздушной обороны. В частности, для американских зенитных-ракетных комплексов MIM-104 Patriot, которые способны сбивать баллистику.

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Об этом в эфире телемарафона заявил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он объяснил нюансы относительно полета смертоносного вражеского вооружения.

"Эта информация есть у нас и наших партнеров, что именно ракеты "Искандер-М", которые атакуют по баллистической траектории, были усовершенствованы, модернизированы. Речь идет об отстреле радиолокационных ловушек, которые каждая ракета может отстреливать при заходе на цель", – сказал спикер.

Как он пояснил, после модернизации российской баллистики имеющиеся у Сил обороны системы Patriot, которые способны перехватывать вражескую цель, могут срабатывать не так эффективно. Кроме этого, влияет полет баллистической ракеты по квазибаллистической траектории: она не летит по прямой, а совершает маневры.

"Системе Patriot, которая сбивает баллистику и высчитывает точку перехвата ракет, труднее эту точку предсказать", – добавил Игнат.

По его словам, именно эти факторы затрудняют процесс перехвата баллистических ракет и работу систем ПВО, однако не делают невозможным уничтожение таких вражеских целей. Напомним, что во время комбинированной атаки РФ на Украину в ночь на 24 мая защитники неба сбили шесть из 14 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23.

"Я думаю, что наши партнеры над этим работают, чтобы и эти решения были усовершенствованы в пользу системы", – отметил представитель Воздушных сил.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно американские СМИ информировали, что США одобрили передачу Украине сотен ракет для систем Patriot и HIMARS. Речь идет о 125 артиллерийских ракетах большой дальности и 100 ракетах-перехватчиках для ЗРК Patriot.

Позже госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон сотрудничает с партнерами по НАТО, чтобы найти дополнительные Patriot для Украины. В то же время, по его словам, решений относительно новых пакетов помощи еще не принято.

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