'Работа продолжается': в Генштабе подтвердили поражение нефтебазы в Курской области РФ

В ночь на 30 июля украинские воины поразили очередную нефтебазу в Курской области РФ. После атаки на объекте вспыхнул пожар.

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Удар был нанесен силами и средствами Службы безопасности Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны. Поражение подтвердили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

"Продолжается слаженная работа Сил обороны Украины: нанесен удар по очередному стратегическому объекту российских оккупантов. Сегодня ночью успешно поражена нефтебаза врага "Логистический центр №43" в населенном пункте Возы, Курская область России. По данным разведки, в результате атаки на объекте противника возник пожар. Удар нанесен силами и средствами Службы безопасности Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны", – говорится в сообщении.

В Генштабе добавили, что в настоящее время уточняют информацию о точных последствиях поражения очередной российской нефтебазы.

"Силы обороны и дальше будут предпринимать все возможные меры для подрыва военно-экономического потенциала российских оккупантов, чтобы заставить их прекратить вооруженную агрессию против Украины. Продолжение следует", – заверили в ГШ.

Напомним, в ночь на 30 июля в российской Курской области прогремели мощные взрывы. В этот раз россияне заявили не о дронах, а о "ракетной атаке", также они утверждали, что российское ПВО "сработало".

Громко было в нескольких районах и в самом облцентре, где взрыв "попал" на камеру наблюдения. Пропагандисты уверяли, что все это – звуки "сбития украинских ракет". Их якобы удалось сбить 4.