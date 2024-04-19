Работа танкистов и пехоты: воины 63 бригады захватили блиндаж врага. Видео

Бойцы 107 батальона 63 отдельной механизированной бригады помогли побратимам захватить вражеские позиции на Лиманском направлении. Соответствующее видео украинские защитники показали в Сети.

На видео танкисты разбивают вдребезги блиндаж захватчиков. После этого пехота ведет зачистку захваченных позиций. Однако самый прекрасный момент – как российские оккупанты пытаются сбежать с поля боя.

63-я отдельная механизированная бригада, соединение механизированных войск сухопутных войск ВС Украины, была создана в 2017 году из военнослужащих частей оперативного командования "Запад". Все ее бойцы участвовали в АТО.

С 2022 года бригада участвовала в боях на Херсонском направлении. После освобождения Херсона президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил за это личный состав бригады. С декабря 2022 года по январь прошлого года участвовала в обороне Бахмута. 63 ОМБр находилась под Бахмутом в районе Ивановского, сдерживая наступление оккупантов к трассе Часов Яр – Константиновка.

В декабре 2023 года президент Украины вручил бригаде Боевое Знамя. В настоящее время бригада работает на Лиманском направлении.

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