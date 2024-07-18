'Работа ведется не на основании эмоций': в ГУР прокомментировали заявление о возвращении из плена 'предателя'

В Главном управлении разведки Минобороны прокомментировали заявление о возвращении из плена "предателя", обвиненного в сотрудничестве с россиянами в плену и вероятном участии в избиении других украинских воинов, в частности бойцов "Азова". Там отметили, что работа ведется не из эмоций.

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Правоохранительные органы отрабатывают всю имеющуюся информацию. Об этом в комментарии OBOZ.UA сообщил представитель ГУР Андрей Юсов.

Он отметил, что Украина прилагает усилия для возвращения каждого украинского военнослужащего, находящегося в плену врага.

"У нас же правовое и демократическое государство. Мы боремся за возвращение каждого. Речь идет о возвращении действующих украинских военнослужащих, захваченных врагом в плен, находящихся под присягой. Возвращение граждан в страну. Дальше они возвращаются в Украину. Если есть вопросы со стороны правоохранительных органов, то соответствующая работа проводится. Она точно не производится на основании эмоциональных заявлений. Хотя все это принимается во внимание и все отрабатывается. Я уже не говорю о том, что есть оперативная составляющая", – объяснил Юсов.

Стоит отметить, что вокруг одного из возвращенных украинских военнопленных возник скандал – его обвинили в сотрудничестве с россиянами в плену и вероятном участии в избиении других украинских воинов, в частности, бойцов "Азова". Речь идет об уволенном 17 июля Максиме Бобылеве.

Так, Виктор Лахно с позывным "Аистом" сообщил в Instagram, что якобы Максим Бобылев сотрудничал с администрацией колонии, где содержали пленных, а также участвовал в пытках военных бригады "Азов".

По словам "Аисты", Бобылев родом из Херсонской области. В плену он сотрудничал с администрацией изолятора, участвовал в избиении "азовцев", не хотел возвращаться за обменом и "выказывал желание для получения гражданства РФ".

Как сообщал OBOZ.UA, 17 июля из российского плена вернулись еще 95 украинцев – 88 рядовых и сержантов, а также семеро офицеров. Среди них 49 воинов ВСУ, 21 нацгвардеец, 10 военных моряков, семеро из Сил территориальной обороны, пять пограничников, двое из Государственной специальной службы транспорта и один защитник из добровольческого формирования территориальной общины.

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