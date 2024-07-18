'Факты проверяются': в ГУР отреагировали на сообщения о сотрудничестве с оккупантами одного из освобожденных пленных

Вокруг одного из возвращенных украинских военнопленных возник скандал – его обвинили в сотрудничестве с россиянами в плену и вероятном участии в избиении других украинских воинов, в том числе бойцов "Азова". На эту информацию отреагировали в Главном управлении разведки Минобороны.

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Речь идет об освобожденном 17 июля Максиме Бобылеве. Его обвинил в измене бывший военнопленный Виктор Лахно. А представитель ГУР Андрей Юсов прокомментировал скандал.

Так Виктор Лахно с позывным "Лелека" сообщил в Instagram, что якобы Максим Бобылев сотрудничал с администрацией колонии, где содержали пленных, а также участвовал в пытках военных бригады "Азов".

По словам "Лелеки", Бобылев родом из Херсонской области. В плену он сотрудничал с администрацией изолятора, участвовал в избиении "азовцев", не хотел возвращаться по обмену и "выказывал желание для получения гражданства России".

Представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что спецслужбы "видят и отслеживают эту историю". Об этом он сказал в комментарии "Радио Свобода"

"Речь идет об военнослужащем, который официально был плененным, который изъявил желание вернуться в Украину, который является гражданином Украины. Государство возвращает всех и каждого – это наш принцип", – сказал Юсов.

При этом он отметил, что все вернувшиеся в Украину военнопленные проходят так называемое постизоляционное сопровождение. И это не только лечение и отдых, но и работа с правоохранительными органами.

"И если есть факты, которые нуждаются в проверке и дополнительном внимании, в том числе и со стороны контрразведки, то такая работа должна проводиться", – сказал Юсов.

Как сообщал OBOZ.UA, 17 июля из российского плена вернулись еще 95 украинцев – 88 рядовых и сержантов, а также семеро офицеров. Среди них 49 воинов ВСУ, 21 нацгвардиец, 10 военных моряков, семеро из Сил территориальной обороны, пять пограничников, двое из Государственной специальной службы транспорта и один защитник по добровольческому формированию территориальной общины.

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