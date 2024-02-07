Работает днем и ночью: контрразведчики СБУ получили беспилотный авиакомплекс 'Лелека-100'. Фото

Контрразведчики Службы безопасности Украины, выполняющие боевые задания непосредственно на передовой, получили для своей работы беспилотный авиакомплекс "Лелека-100" украинского производства. Летательная система поможет нашим защитникам вести разведку и уничтожать российских оккупантов на фронте.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства. "С его помощью наши воины смогут день и ночь вести разведку и корректировать огонь, чтобы уничтожить как можно больше врагов", – говорится в сообщении.

Авиационная комплексная система, состоящая сразу из трех летательных аппаратов, была передана военным Службы безопасности Украины благотворительным фондом "Повернись живим". Для приобретения этих средств волонтеры собрали около 7 миллионов гривен.

Каждый летательный аппарат оснащен как дневным, так и ночным видеооборудованием, дополнительными батареями и комплектом для продления полета. Эти "птички" могут работать на глубине до 50 километров в тылу противника, развивая скорость до 140 километров в час.

Благодаря этим "Лелекам" контрразведчики смогут получать оперативную информацию о намерениях российской армии в режиме реального времени.

"Благодарим каждого украинца, кто приобщается и помогает нашим защитникам!" – отметили в СБУ.

Там добавили, что в течение 2023 года сотрудники СБУ провели эффективную ликвидацию более полутысячи российских танков.

Для нейтрализации вражеской военной техники спецназовцы активно проводят специальные операции и совместные акции с другими военными подразделениями Вооруженных сил Украины, где широко используются передовые технологии, включая беспилотные аппараты и противотанковое вооружение.

Важно отметить, что беспилотный летательный аппарат "Лелека-100" разработан украинской компанией DeViRo. Этот беспилотник может эффективно применяться в любое время суток и при любых погодных условиях. Принятый на вооружение Вооруженных сил Украины в мае 2021 года этот беспилотный летательный аппарат быстро зарекомендовал себя как важный элемент военной стратегии. А за время Великой войны он стал одним из наиболее распространенных БпАК в ВСУ.

"Лелека" имеет возможность выполнять взлет и посадку в режиме радиомолчания. Благодаря своему большому радиусу действия и продолжительности полета до 4 часов этот БПЛА стал важным средством для успешного ведения разведки и мониторинга на поле боя.

Напомним, подрывы Крымского моста, уничтожение кораблей Черноморского флота и более полутысячи танков РФ, физическая ликвидация военных преступников РФ – все это достижение Службы безопасности Украины за последние 12 месяцев. Именно столько СБУ возглавляет генерал-майор Василий Малюк, назначенный Радой на должность 7 февраля 2023 года.

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